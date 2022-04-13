Açık Kapı Zonguldak'ta 5 yılda 30 bin başvuruyu kabul etti - Son Dakika
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Açık Kapı Zonguldak'ta 5 yılda 30 bin başvuruyu kabul etti

13.04.2022 13:32
Açık Kapı Zonguldak'ta 5 yılda 30 bin başvuruyu kabul etti

Zonguldak Valiliği'nde hizmet veren Açık Kapı'nın 5'inci hizmet yılı nedeniyle Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz çalışmaları yerinde inceledi.

Zonguldak Valiliği'nde hizmet veren Açık Kapı'nın 5'inci hizmet yılı nedeniyle Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz çalışmaları yerinde inceledi. Vali Tutulmaz, "5 yılda 30 binin üzerinde başvuru yapıldı. Bunun yüzde 89'unda verim alındı" dedi.

Zonguldak Valiliği'nde yaklaşık yıldır hizmet veren Açık Kapı'nın 5'inci hizmet yılı nedeniyle Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler ziyaret ederek Açık Kapı Şube Müdürü Nurten Karadağ'dan bilgiler aldı.

Vatandaşların taleplerini, istek ve düşüncelerini alarak gerekli kurumlara iletiyor ve 7 iş günü içerisinde vatandaşlara geri dönüş yaptıklarını belirten Zonguldak Açık Kapı Şube Müdürü Nurten Karadağ, "Yardıma ihtiyacı olan bir vatandaşımızın talebini aldık açık kapı şube müdürlüğüne bizzat internet üzerinden başvuru yapan vatandaşımızın talep istek ve düşüncelerini alıyoruz gerekli kurumlara iletiyoruz vali ve vali yardımcımızın talimatıyla kurumlardan gelen cevabına mülki idare amirimiz kontrol edip gerekli kuruma iletiyoruz ve 7 iş günü içerisinde de cevap veriyoruz. Bu zamana kadar 30 bin başvuruya cevap verdik. 221 bin ilçe kaymakamlığında açık kapı hizmet vermektedir. İlimizde de 13 Nisan 2018 tarihinde Zonguldak Valiliğinde açık kapı şube müdürlüğü açıldı ve bugün 4 yıl doldu beşinci yılımıza girdik ve bu süre zarfında 30 binin üzerinde vatandaşlarımızın başvurularını alıp cevaplandırdık. Bu süre zarfında bizlerden desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Beş yılda 30 binin üzerinde başvuru aldıklarını ifade eden Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Burada temel felsefe devletimizin vatandaşına her kapının açık olduğun göstermek için Açık Kapı adı altında kaymakamlıklarımızda ve valiliklerimizde bu tür bir birim oluşturuldu. İlimizde merkezde, Ereğli ve Çaycuma da oluşturuldu. Devletimiz bu kapılarla şunu diyor biz vatandaş için varız. Vatandaşın hizmeti kamu kurum ve kuruluş tarafından herhangi bir şekilde yürümüyorsa bunun takibini denetimi bu kapılar aracılığıyla yapalım diyor. Malumuz CİMER ve başka kamu kurum ve kuruluşların bu alanda çeşitli hizmetler sunuyorlar. Bütün amaç vatandaşların kamu ile olan ilişkilerinde hiçbir engel olunmadan hizmet sunulmasıdır. Vatandaşlarımız başvurularını doğrudan yapabildiği gibi mobil üzerinden internet üzerinden her türlü başvuruyu yapabiliyor. Bugüne kadar ilimizde 30 binin üzerinde başvuru yapılmış bunun yüzde 89'unda verim alınmıştır. Vatandaşımızın Açık Kapı ile devlete ulaşabilmesi vatandaşımız açısından önemlidir. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Açık Kapı Zonguldak'ta 5 yılda 30 bin başvuruyu kabul etti
Açık Kapı Zonguldak'ta 5 yılda 30 bin başvuruyu kabul etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Açık Kapı Zonguldak'ta 5 yılda 30 bin başvuruyu kabul etti - Son Dakika


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