Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Akın Gürlek atandı - Son Dakika
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Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Akın Gürlek atandı

02.06.2022 08:57
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Akın Gürlek atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Danıştay üyeliğine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Danıştay üyeliğine seçilirken, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Akın Gürlek getirildi.

Adalet Bakanlığı Bakanı Bekir Bozdağ'ın yardımcısı Uğurhan Kuş, Anayasa'nın 155'inci maddesi ile Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince Danıştay üyeliğine seçildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği yapılan seçime ilişkin karar da Resmi Gazete'de yer aldı. Böylece, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Danıştay üyeliğine seçildi.

Adalet Bakan Yardımcısı Kuş, Danıştay üyeliğine seçildi
Uğurhan Kuş

ADALET BAKAN YARDIMCILIĞINA YENİ ATAMA

Öte yandan Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Akın Gürlek'in atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Adalet Bakan Yardımcısı Kuş, Danıştay üyeliğine seçildi
Akın Gürlek
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Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Akın Gürlek atandı - Son Dakika


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