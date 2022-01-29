Adalet Bakanlığında devir teslim gerçekleşti - Son Dakika

Adalet Bakanlığında gerçekleştirilen devir teslimde Bekir Bozdağ, görevi Abdulhamit Gül'den devraldı.

Bakanlığı Bozdağ'a devreden Gül, yeni görevinde kendisine başarılar diledi ve bundan sonra yapılacak adalet çalışmalarının da bir bayrak değişimi olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabını üzerinden Bakanlık görevinde ayrıldığını açıklayan Gül, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından görev teslim töreni bugün Adalet Bakanlığında gerçekleşti.

"Adaletin herkese objektif bir şekilde verilmesi için elimizden gelen tüm çabayı sürdürdük"

Yargının anayasadan ve kanundan başka hiçbir kurumdan emir almayacağı konusunda çalışmalar ortaya koyduğunu vurgulayan Gül, "Elbette 4,5 yılın muhasebesini birkaç dakikaya sığdıracak değiliz. En büyük hakem milletimizin ve Allah'ın bu konudaki takdiridir, hükmüdür. Bu hususta özellikle adaletin devletin temeli olduğu ve bu konuda da adaletin herkes için objektif bir şekilde verilmesi en temel gerekli olan değer olarak korunması için elimizden gelen tüm çabayı sürdürdük. Yargı mensuplarının cübbesinin olmadığı, yargının eğileceği tek makam tek merci tek kurumun sadece adalet ve hukuk anlayışı olduğunu anayasadan kanundan başka hiçbir yerden hiçbir kurumdan merciden emir almayacağı hususundaki bu anlayışı daha da geliştirme konusunda çalışmalar ortaya koyduk. Bu konuda da tüm yargı mensuplarımıza adalet çalışanlarına sonuna kadar güveniyoruz" dedi.

"Milletimizin adaletten beklentilerini biliyoruz"

Bakan Gül'ün vermiş olduğu hizmetlere teşekkür eden ve yargı alanında yapılan reformları hatırlatan Bozdağ, "Rehberimiz hukuk olacaktır. Anayasaya sadakat içinde, kanunlara bağlı bir biçimde vazifemizi yerine getireceğiz. Milletimizin adaletten beklentilerini biliyoruz o beklentilere azami derecede ve onurlu biçimde cevap vermek için gayret içerisinde olacağız. Cumhurbaşkanımızın adalet politikalarını hayta geçirmek, kabinemizle uyum içimde büyük bir çaba ortaya koyacağız. Herkesten destek, yardım, uyarı ve ikaz beklediğimi de buradan ifade etmek isterim. Derdimiz ülkemiz her alanda iyi olduğu gibi adalet alanında daha iyi olmasıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA