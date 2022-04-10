Adana'da kaza şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor - Son Dakika
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Adana'da kaza şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor

10.04.2022 10:02
Adana'da kaza şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor

Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında şehit olan 2 asker son yolcularına uğurlanıyor.

Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında şehit olan 2 asker son yolcularına uğurlanıyor.

Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında otomobil ile askeri aracın çarpıştığı kazada şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan için Adana İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Törenin ardından Astsubay Çavuş Burak Şahin'in cenazesi Malatya'ya, Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın cenazesi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine uğurlanacak. - ADANA

Adana'da kaza şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor

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Çavuş, Kozan, Şehit, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adana'da kaza şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da kaza şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor - Son Dakika
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