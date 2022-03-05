Adana'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti - Son Dakika
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Adana'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

05.03.2022 15:17
Adana'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerine savaş açan Rusya'yı protesto etti.

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerine savaş açan Rusya'yı protesto etti. Hep bir ağızdan 'Barış' şarkısı söyleyen Ukraynalılar, birbirlerine sarılıp teselli etti.

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik başlattıkları askeri harekatı protesto etti. Atatürk Parkı'nda düzenlenen eyleme kentte yaşayan çok sayıda Ukraynalı katılarak savaşta hayatını kaybeden vatandaşları için saygı duruşunda bulundu.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Adana- Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı İrem Tarı, yaptığı açıklamada, Rusya'nın yerleşim yerlerine roketler attığını ifade etti. Daha sonra hep bir ağızdan 'Barış' şarkısı söyleyen Ukraynalılar, birbirlerine sarılıp teselli buldu. - ADANA

Adana'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti
Adana'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti
Adana'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti
Adana'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti
Adana'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti
Adana'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adana'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti - Son Dakika


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