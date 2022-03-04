Adana'dan Ukrayna'ya ilk yardım tırı yola çıktı - Son Dakika
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Adana'dan Ukrayna'ya ilk yardım tırı yola çıktı

04.03.2022 08:13
Adana'dan Ukrayna'ya ilk yardım tırı yola çıktı

Türkiye, Ukrayna'ya insani yardım malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor.

Türkiye, Ukrayna'ya insani yardım malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor. Ukrayna halkının acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Adana'dan bir ilk yardım tırı yola çıktı.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, tüm hayırseverleri yardım eli uzatmaya davet ederek, "İnsanlık bir kez daha savaşın doğurduğu yıkım, acı ve kayıplarla sarsılıyor. Sivil insanlar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler korku ve panik içerisinde sığınaklarda yeraltı metro istasyonlarında soğuk ve sıkıntılı şartlarda hayata tutunmaya çalışıyorlar. İşte böyle bir dönemde din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin dünyanın neresinde yardım çağrısı varsa orada olan Kızılay, bu kez Ukrayna'da yaraların sarılmasına katkı sunuyor" dedi.

Adana'dan Ukrayna'ya Kızılay'ın ilk yardım tırını hayırsever iş dünyasının katkılarıyla sevk ettiklerini belirten Saygılı, "Yeni insani yardım konvoylarına hayırseverlerimizin desteğini bekliyoruz. Sağlık, barınma, korunma, gıda ve hijyen gibi birçok ihtiyacı bulunan insanlara yardım elini uzatmak insanlık görevidir" diye konuştu.

Saygılı, Ukrayna'daki savaşa kayıtsız kalmanın mümkün olmadığını belirterek, "Milletimizin iyilik eli olan Kızılay dünyanın her köşesindeki krizlerde olduğu gibi Ukrayna'ya da yardım elini uzatmaya devam edecektir" dedi. - ADANA

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İlk Yardım, Kızılay, Ukrayna, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adana'dan Ukrayna'ya ilk yardım tırı yola çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'dan Ukrayna'ya ilk yardım tırı yola çıktı - Son Dakika
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