Adana Kozan'da çiftçi, 5 bin liralık mazot masrafı yerine tarlasını atla çapalıyor - Son Dakika
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Adana Kozan'da çiftçi, 5 bin liralık mazot masrafı yerine tarlasını atla çapalıyor

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Adana Kozan\'da çiftçi, 5 bin liralık mazot masrafı yerine tarlasını atla çapalıyor
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Adana Kozan\'da çiftçi, 5 bin liralık mazot masrafı yerine tarlasını atla çapalıyor
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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Çukurköprü köyünde çiftçi, mazot fiyatları arttığı için 20 dönümlük marul tarlasını atla çapalıyor. Mazotla sürümün yaklaşık 5 bin liraya mal olacağını belirten çiftçi, atla masrafı olmadığını ve ürünün daha güzel olduğunu söyledi.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesinde çiftçi Murat Yılmaz, 20 dönümlük marul tarlasına at ile çapa çektiriyor. Yılmaz, "Mazot fiyatları arttı, mazotla sürsen 5 bin lira civarı giderdi, at ile masrafımız yok" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Çukurköprü köyünde çiftçilik yapan Murat Yılmaz, 20 dönümlük marul tarlasına at ile çapa çektiriyor. Çiftçi Yılmaz hem mazottan kar ettiğini hem de ürünün daha güzel olduğunu ifade etti. Murat Yılmaz, ANKA Haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"Tarlayı çapalıyoruz. Mazot fiyatları arttı, mazotla sürsen 5 bin lira civarı giderdi, at ile masrafımız yok. At burayı 12 saatte falan sürer. Geçen sene de aynı bu şekilde marul ettik, kazanamadık tarlada kaldı, para etmedi. Geçen sene 15 dekar ektik yaklaşık 300 bin lira üzerinde masraf ettik, satamadık tarlada kaldı. 3 lira fidenin tanesi, bir dekara yaklaşık 5 bin tane gidiyor. Dekar başı 5-6 bin lira kira veriyoruz. Mazotun yaklaşık litresi 100 lira. Ondan dolayı sürüm maliyeti de bayağı var. Gübre aldı başını gitti. İşçilik, yapacak bir şey yok. Tarlayı at ile çapa çektiriyoruz biraz maliyetten, biraz işçiliği güzel oluyor, tepelemiyor. Traktör çok tepeliyor, zayiat veriyor."

Atı ile çapa çeken işçi ise "Marul çapası çekiyoruz. Traktörle sürmekten daha mı karlı bilmiyorum da yeşilliğe at çapası iyi olur. Tabii ki kolay değil. Atın masrafı arpa" dedi.

Kaynak: ANKA
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