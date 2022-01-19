Adana'nın 3 ilçesinde eğitime 1 gün daha ara - Son Dakika

Adana'nın 3 ilçesinde yoğun kar yağışının devam etmesi sebebiyle eğitim öğretime verilen ara 1 gün daha uzatıldı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın; Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke'de hava koşullarının olumsuz devam etmesi sebebiyle 20 Ocak Perşembe günü de okullar tatil. Engelli ve hamile kamu personelleri de idari izinli sayılacak" denildi. - ADANA