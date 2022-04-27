Adanalı çift birbirlerini ihanetle suçladı - Son Dakika

Adana'da geçtiğimiz günlerde 15 yıllık dini nikahlı eşini terk eden Kübra E., kocasının kendisini ablasıyla aldattığı iddiasında bulundu. Koca Ömer Kiper ise, "Bana ihanet ettiği kişiler sınırsızdır" dedi.

Ömer Kiper, 15 yıldır birlikte yaşadığı Kübra E.'nin, 2 yaşındaki çocuklarını ve 130 bin lirayı alarak evin penceresinden kaçtığını öne sürmesinin ardından Müge Anlı'nın programına çıktı. Müge Anlı, çalışmaları sonucunda Kübra E.'ye ulaştı.

Canlı yayına bağlanan Kübra E. çarpıcı iddialarda bulundu. Kaçma sebebi olarak evde huzurunun olmadığını söyleyen Kübra E. ayrıca Ömer Kiper'in kendisini ablası ile aldattığını iddia etti. Kübra E., "Eğer o evde olmasaydı hepsini alıp gidecektim, o evde olunca canımı kurtarmak için o çocuğumu alıp kaçtım ben de. 2014 yılında beni, kendi öz kan bağımla beni aldattı. Ben burada söyleyemiyorum ayıp şeylerdir. Ben bunları yakaladım kardeşimi de yakaladım" ifadelerini kullandı.

İddiaları reddeden Ömer Kiper ise, "Ablası eniştesinden ayrılmıştı Konya'da. Kayınvalidem ve kız kardeşi enişte bunların aralarını yap diyerek beni arıyordu. Ben de eniştelerini arıyordum ikisinin arasını yapmaya çalışıyordum. Sadece bu var kendisi bana iftira atıyor. Kendisi psikolojik sorunları vardır, ilaçlarını da yarıda bırakmıştır" diyerek kendini savundu.

Müge Anlı'nın 'Neden 8 yıl sonra kaçtın?' sorusuna ise Kübra E., "Çocuklarım küçüktü, ana yok baba yok, 5 kardeşiz, kimse yoktu elimden tutacak. Bana şiddet uyguluyordu, evin içinde huzursuzluk oluşturuyordu. Evde ne kadar eşya varsa dışarı fırlatıyordu. Kötü yolada düşsem kurtulmak istedim artık" diye cevap verdi.

Kübra E.'nin kendisini aldattığını iddia eden Ömer Kiper, "Bana ihanet ettiği kişiler sınırsızdır yazdığı mektuplar da elimde duruyor. Kendisi beni aldattığı halde çocuklarımın annesi diye affettim. Ben sadece çocuğumu istiyorum. Ben kötü olsam ablaları, kız kardeşleri gelip evimi temizler mi" şeklinde konuştu. - ADANA