Aday sürücülere son ders jandarmadan - Son Dakika
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Aday sürücülere son ders jandarmadan

14.04.2022 12:31
Aday sürücülere son ders jandarmadan

Elazığ'da jandarma ekipleri, Aday Sürücülere Son Ders Jandarmadan Projesi çerçevesinde sürücü adaylarına eğitim verdi.

Elazığ'da jandarma ekipleri, Aday Sürücülere Son Ders Jandarmadan Projesi çerçevesinde sürücü adaylarına eğitim verdi.

Elazığ il Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Aday Sürücülere Son Ders Jandarma'dan Projesi çerçevesinde sürücü kurslarına giden ve ehliyet sınavına girmeye hazırlanan sürücü adaylarına eğitim verdi. Elazığ'da faaliyet gösteren sürücü kurslarıyla koordine içerisinde olan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir sürücü kursundaki eğitim salonunda sürücü adaylarıyla bir araya geldi. Sürücü adaylarına trafik denetimlerinde en sık karşılaştıkları ihlalleri ve bunların ortaya çıkardığı riskleri anlatan ekipler, sürüş öncesi ve sırasında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgileri paylaştı.

Ayrıca jandarma ekipleri aday sürücülere trafik kuralları ile ilgili broşürler dağıttı. - ELAZIĞ

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Jandarma, Ehliyet, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aday sürücülere son ders jandarmadan - Son Dakika


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