Adım atılacak yer kalmadı: Deniz manzaralı 10 bin kişilik iftar - Son Dakika
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Adım atılacak yer kalmadı: Deniz manzaralı 10 bin kişilik iftar

27.04.2022 21:24
Adım atılacak yer kalmadı: Deniz manzaralı 10 bin kişilik iftar

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi ve hayırsever bir iş insanının destekleriyle sahil dolgu alanda 10 bin kişilik iftar verildi.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi ve hayırsever bir iş insanının destekleriyle sahil dolgu alanda 10 bin kişilik iftar verildi. İftar programının düzenlendiği alanda adım atılacak yer kalmadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Belediye ve hayırsever bir iş adamının destekleriyle düzenlenen 'Gönül sofraları' iftar programına binlerce kişi katıldı. Kadir Gecesi'nde sahil dolgu alanında kurulan sofralarda bir araya gelen binlerce vatandaş, deniz manzarası eşliğinde iftar yaparken, dev iftar programında adeta adım atılacak yer kalmadı. Dev iftar programı dron ile havadan görüntülendi.

İftar programına katılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel yaptığı açıklamada, "Tüm İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Ramazan ayı boyunca şuana kadar 90 bin kişiyle beraber iftar açtık. Şehrimizin nüfusunun yarısı kadar vatandaşlarımızla gönül sofralarında buluştuk. İnsanlarımız birlik ve beraberliği ne kadar çok özlediğini gösterdi. Allah hepsinden razı olsun. Ben bu şehrin bir çocuğu olmaktan, bir ferdi olmaktan bu akşam bir kez daha gurur duydum" dedi. - TEKİRDAĞ

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Kadir Gecesi, Tekirdağ, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adım atılacak yer kalmadı: Deniz manzaralı 10 bin kişilik iftar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adım atılacak yer kalmadı: Deniz manzaralı 10 bin kişilik iftar - Son Dakika
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