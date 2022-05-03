Adıyaman'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - Son Dakika
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Adıyaman'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

03.05.2022 18:35
Adıyaman'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu ekinlere, meyve ağaçlarına ve otomobillere zarar verdi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu ekinlere, meyve ağaçlarına ve otomobillere zarar verdi. Gaziantep-Besni Karayolu beyaza büründü.

Besni ilçe merkezi, ilçeye bağlı belde ve köylerde aniden bastıran dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Ceviz büyüklüğünde yağan şiddetli dolu yaklaşık 15 dakika sürdü. Dolu yağışından dolayı ekinler, ağaç meyveleri zarar gördü. Dolu yağışından dolayı ise yaklaşık 7'e yakın aracın camları dayanamayarak kırıldı. Gaziantep- Besni Karayolu Çakırhöyük beldesi mevkiinde beyaza büründü. Yolu kullanan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağan dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı. - ADIYAMAN

Adıyaman'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Adıyaman'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Adıyaman'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Adıyaman'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Adıyaman'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

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Gaziantep, Adıyaman, Yağan, Ceviz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - Son Dakika
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