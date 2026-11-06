Adıyaman\'da kum ve çakıl ocaklarının atık su sistemleri denetlendi

Adıyaman'da sucul canlıların yaşam, üreme ve göç alanlarının korunması amacıyla kum ve çakıl ocaklarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında kent merkezindeki akarsu yataklarında faaliyet gösteren kum ve çakıl ocakları denetlendi. Denetimler kapsamında işletmelere ait kırma, eleme ve yıkama tesisleri kontrol edilirken, atık su deşarj sistemleri de incelendi.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, sucul ekosistemlerin korunmasının önemine dikkat çekerek, su kaynaklarının ve sucul canlıların yaşam alanlarının korunması için işletmelerin faaliyetlerini ilgili mevzuata uygun şekilde yürütmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Akkan, bu kapsamda denetimlerin sürdürüleceğini ifade etti.