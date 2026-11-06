Adıyaman'da kum ve çakıl ocaklarının atık su sistemleri denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman'da kum ve çakıl ocaklarının atık su sistemleri denetlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman\'da kum ve çakıl ocaklarının atık su sistemleri denetlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Adıyaman'da sucul canlıların yaşam ve üreme alanlarını korumak için akarsu yataklarındaki kum ve çakıl ocakları denetlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tesislerin atık su deşarj sistemlerini inceledi; İl Müdürü Abdulkadir Akkan denetimlerin süreceğini belirtti.

Adıyaman'da sucul canlıların yaşam, üreme ve göç alanlarının korunması amacıyla kum ve çakıl ocaklarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında kent merkezindeki akarsu yataklarında faaliyet gösteren kum ve çakıl ocakları denetlendi. Denetimler kapsamında işletmelere ait kırma, eleme ve yıkama tesisleri kontrol edilirken, atık su deşarj sistemleri de incelendi.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, sucul ekosistemlerin korunmasının önemine dikkat çekerek, su kaynaklarının ve sucul canlıların yaşam alanlarının korunması için işletmelerin faaliyetlerini ilgili mevzuata uygun şekilde yürütmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Akkan, bu kapsamda denetimlerin sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İHA
AdıyamanGüncelTarımYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
Bayram ikramiyelerine zam geliyor İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
Almanya’da binlerce Türk için sınır dışı kararı Almanya'da binlerce Türk için sınır dışı kararı
8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay Aracını bu hale getirmişler 8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay! Aracını bu hale getirmişler
Galatasaray’da ayrılık Sözleşmesi yeni uzatılmıştı Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
14:55
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
14:43
Milli Takım’a çağrılmayan Mert Müldür’den olay paylaşım
Milli Takım'a çağrılmayan Mert Müldür'den olay paylaşım
14:06
İşte A Milli Takım’ın aday kadrosu Kerem ve İrfan yok, Montella’nın kovduğu isim geri döndü
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Kerem ve İrfan yok, Montella'nın kovduğu isim geri döndü
13:47
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti Gözler ona çevrildi
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti! Gözler ona çevrildi
13:36
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor
Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 15:19:08. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da kum ve çakıl ocaklarının atık su sistemleri denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android