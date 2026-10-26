Adıyaman Kahta\'da çizgili sırtlan araç çarpmasıyla öldü, sürücünün durmadığı söylendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan çizgili sırtlan, karayolunda bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Kahta- Siverek karayolu Menzil Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan çizgili sırtlana, plakası henüz belirlenemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan hayvan telef olurken, sürücünün durmadan olay yerinden ayrıldığı öne sürüldü.

Karayolundan geçen sürücülerin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, ölen hayvanın bölgede nadir rastlanan çizgili sırtlan olduğunu belirledi.

Ekipler tarafından yoldan alınan hayvanın cansız bedeni, gerekli incelemelerin yapılması amacıyla merkeze götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.