Adıyamanda cadde ve sokak sel sularına teslim oldu - Son Dakika
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Adıyamanda cadde ve sokak sel sularına teslim oldu

01.05.2022 21:29
Adıyamanda cadde ve sokak sel sularına teslim oldu

Adıyaman'da, aniden bastıran dolu ve sağanak yağış nedeniyle cadde ile sokaklar sular altında kaldı.

Adıyaman'da, aniden bastıran dolu ve sağanak yağış nedeniyle cadde ile sokaklar sular altında kaldı.

Adıyaman'ın kent merkezinde aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı yaklaşık 1 saat sürdü. Şiddetli yağışlardan dolayı kent merkezinde yer alan Atatürk Bulvarının bazı noktaları, hastane caddesi, 2. çevre yolu gibi bir çok ana cadde ve sokak sular altında kaldı. Sel sularından dolayı çoğu araç yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde bulunan bir çok ev, iş yeri ve bodrumu ise sular bastı. Sel sularından dolayı arızalanan bir çok araç ise trafik polis ekiplerinin yardımıyla yol kenarına çekildi. - ADIYAMAN

Adıyamanda cadde ve sokak sel sularına teslim oldu
Adıyamanda cadde ve sokak sel sularına teslim oldu
Adıyamanda cadde ve sokak sel sularına teslim oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyamanda cadde ve sokak sel sularına teslim oldu - Son Dakika


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