Aydın Valiliği tarafından organize edilen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde, Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen toplantıda, Uzman Doktor Beyza Kerman konuşmacı olarak yer aldı. Uzman Doktor Beyza Kerman sunumunda; meme kanseri, meme muayenesi, serviks kanseri, kalınbağırsak kanseri ve kadın üreme sağlığı konularında bilgi verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › ADÜ personeline kadın sağlığı eğitimi verildi - Son Dakika

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