AFAD: "Balıkesir'de meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'de meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığını duyurdu.

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Geçmiş olsun Balıkesir. Dursunbey ilçesine meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. - ANKARA