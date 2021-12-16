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Afetlerde illerin ortak gücü: "Yerel Destek Ekipleri" - Son Dakika

Afetlerde illerin ortak gücü: "Yerel Destek Ekipleri"

16.12.2021 12:54
Afetlerde illerin ortak gücü: "Yerel Destek Ekipleri"

Türkiye'de afetlere ilk müdahale ve ön iyileştirme kapasitesini artırmak amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı ile 81 İl Afet Müdahale Planı'nı güçlendirecek "Yerel Destek Ekipleri" kuruluyor.

Türkiye'de afetlere ilk müdahale ve ön iyileştirme kapasitesini artırmak amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı ile 81 İl Afet Müdahale Planı'nı güçlendirecek "Yerel Destek Ekipleri" kuruluyor. Afetlerde ihtiyaç duyulan operasyonel destek işlerini üstlenen "Yerel Destek Ekipleri", çadır kurulumu, lojistik faaliyetler, afetzedelerin eşyalarını taşıma ve ofis desteği gibi görevleri yürütecek. 81 ilde toplam 25 bin kişiye ulaşması planlanan ekiplerin ilki 144 kişi ile Düzce'de kurulurken, proje 4 pilot ilde daha hayata geçiriliyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve yereldeki İl Afet Müdahale Planları, 2014'ten beri afetlerde devreye giriyor. Son dönemde yaşanan afetlerdeki tecrübelerin ve uygulayıcı birimlerle yapılan toplantılarda elde edilen çıktıların uygulandığı TAMP'ın ikinci versiyonu için çalışmalar sürerken, bir yandan da bu planları ve etkilerini güçlendirecek yeni projeler hayata geçiriliyor. Bu amaçla planların uygulanmasını kolaylaştırmak, varolan kapasiteyi artırmak ve ilk müdahale ile ön iyileştirme çalışmalarında etkinliği artırmak amacıyla belirli eğitimleri almış "Yerel Destek Ekipleri" kuruluyor. Pilot il olarak belirlenen Düzce'de Yerel Destek Ekibi, 144 kişi ve ekipmanlarıyla birlikte kuruldu. Diğer pilot iller olan Bursa, Kocaeli, Çankırı ve Konya'da da çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

"Proje AFAD'ın var olan müdahale gücüne güç katacak"

AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, "Yerel Destek Ekiplerini illerdeki nüfus-personel oranına göre oluşturduk. Ekipler, ekipmanlarıyla birlikte sahaya gidebilecek durumda olacaklar. Kendi illerinde çalışacak ekipleri, afet yaşayan illere de yedekleyeceğiz. Projeyi ilk pilot ilimiz olan Düzce'de hayata geçirdik. Yakında bu projeyi 81 ilimize de yaygınlaştıracağız. Ekipler, alacakları düzenli eğitimlerle sürekli hazır ve ekipmanlarını kullanabilir durumda olacak. Proje sonunda hedeflediğimiz 25 bin kişilik destek ekibi, AFAD'ın var olan müdahale gücüne güç katacak" ifadelerini kullandı.

Ekipler belediye ve Özel İdare personeli ile AFAD gönüllülerinden oluşuyor

Yerel Destek Ekipleri, büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri ile İl Özel İdare personelinin yanı sıra AFAD destek gönüllülerinden oluşuyor. Yerel Destek Ekipleri bünyesinde "Çadır ve Konteyner Kurulum", "Depo Lojistik", "Temizlik ve Eşya Taşıma" ve "Ofis Destek" gibi alt ekipler bulunuyor. Yerel Destek Ekipleri, afet sonrası kamusal alanların saha düzenleme destek çalışmaları, afetzedelerin eşyalarının taşınması, çadır ve konteynerlerin kurulması ile kaldırılması, yardımların depolanması, ofisteki evrak işleri gibi görevleri üstleniyor. Ekiplerin kurulması, yerel kapasiteyi artırmak, mevcut birimlere destek olmak ve insan kaynağının verimli değerlendirilmesi açısından da önem taşıyor. - ANKARA

Afetlerde illerin ortak gücü: Yerel Destek Ekipleri
Afetlerde illerin ortak gücü: Yerel Destek Ekipleri
Afetlerde illerin ortak gücü: Yerel Destek Ekipleri
Afetlerde illerin ortak gücü: Yerel Destek Ekipleri
Afetlerde illerin ortak gücü: Yerel Destek Ekipleri

Türkiye, Pilot, Düzce, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afetlerde illerin ortak gücü: 'Yerel Destek Ekipleri' - Son Dakika


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