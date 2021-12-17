Üye Girişi
Afganlı gençler ülkelerinde yaşadıkları zulmü tiyatro gösterisiyle gözler önüne serdi - Son Dakika

Afganlı gençler ülkelerinde yaşadıkları zulmü tiyatro gösterisiyle gözler önüne serdi

17.12.2021 13:43
Afganlı gençler ülkelerinde yaşadıkları zulmü tiyatro gösterisiyle gözler önüne serdi

Afganlı gençler, ülkelerinde Taliban güçleri tarafından gördükleri zulmü tiyatro gösterisiyle gözler önüne serdi.

Afganlı gençler, ülkelerinde Taliban güçleri tarafından gördükleri zulmü tiyatro gösterisiyle gözler önüne serdi.

"18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" Türkiye'nin farklı illerinde olduğu gibi Trabzon'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Valiliği İl Göç İdaresi ile Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği ortaklığında Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, üniversite ve STK'ların iş birliğinde düzenlenen "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye, Trabzon", "Gelin tanış Olalım" temalı Uluslararası Göçmenler Günü programına katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Ustaoğlu, "Bugün burada önemli bir organizasyonda bir arada bulunmaktayız. 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü. Ülkemizde barındırdığımız başta komşu coğrafyada yaşanan istikrarsızlardan kaynaklanan nedenlerden ötürü Anadolu'muzun bağrında misafir ettiğimiz göçmenlerin günü. Bilindiği gibi bizlerin medeniyet kodlarımızda çok önemli bir yeri olan misafirperverlik her birimiz için ayrı bir anlam ifade ediyor. Geleğenimiz ve kültürümüzün bizlere kazandırdığı en önemli özelliklerden biri hiç kuşkusuz ki misafirperver oluşumuz. Evimize gelen her bir misafire soframızı açmak bizler için ayrı bir gurur vesilesi olmuştur. Bizler Ensar Muhacir kardeşliğinin inanç geleneğinden gelen bir milletiz. Nasıl ki Peygamber Efendimiz Muhacir olarak Medine'ye hicret ettiğinde oradaki kardeşlerimizle birlikte evini, sofrasını paylaştığını hepimiz İslam tarihinde okuyup bilmekteyiz" dedi.

Trabzon'da uluslararası koruma veya geçici koruma statüsünde 10 bin kişinin üzerinde başka coğrafyalardan barındırdığımız göçmen vatandaş olduğunu söyleyen Vali Ustaoğlu, "Kardeşlik ve misafirperverlik içerisinde bu tür organizasyonlarla kültürlerini, bir takım geleneklerini yaşatmaya çalışıyoruz. Bu anlamda böyle bir günde böyle anlamlı bir organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etkinliğin ardından Vali Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, Afgan Hazaraları'nın hazırladığı sergiyi ziyaret ederken daha sonra Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneğinin sergilediği oyunu izledi.

Geleneksel halk oyunlarının da yer aldığı gösteride Afganlı gençler, ülkelerinde Taliban güçleri tarafından gördükleri zulmü tiyatro gösterisiyle gözler önüne serdi. - TRABZON

Afganlı gençler ülkelerinde yaşadıkları zulmü tiyatro gösterisiyle gözler önüne serdi
Afganlı gençler ülkelerinde yaşadıkları zulmü tiyatro gösterisiyle gözler önüne serdi
Afganlı gençler ülkelerinde yaşadıkları zulmü tiyatro gösterisiyle gözler önüne serdi
Afganlı gençler ülkelerinde yaşadıkları zulmü tiyatro gösterisiyle gözler önüne serdi
Afganlı gençler ülkelerinde yaşadıkları zulmü tiyatro gösterisiyle gözler önüne serdi
Afganlı gençler ülkelerinde yaşadıkları zulmü tiyatro gösterisiyle gözler önüne serdi
Afganlı gençler ülkelerinde yaşadıkları zulmü tiyatro gösterisiyle gözler önüne serdi
Afganlı gençler ülkelerinde yaşadıkları zulmü tiyatro gösterisiyle gözler önüne serdi
Afganlı gençler ülkelerinde yaşadıkları zulmü tiyatro gösterisiyle gözler önüne serdi

Taliban, Trabzon, Tiyatro, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afganlı gençler ülkelerinde yaşadıkları zulmü tiyatro gösterisiyle gözler önüne serdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:44 Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir
13:37 Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek
13:35 Amatör casuslar için yeni yöntem: Akıllı telefonlar!
13:32 Aşk tatiline çıktılar: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Paris'te
13:30 Ehliyet alacaklar dikkat! Devrim niteliğinde değişiklik geliyor
13:26 Ehliyet alacaklar dikkat! Binlerce sürücü adayını etkileyecek devrim niteliğinde değişiklik
13:15 Son dakika: Dolar 17'ye, euro 20'ye yaklaştı!
13:08 Müdür yardımcısı, üzerinde bıçak bulduğu için disipline gönderdiği öğrencisi tarafından bıçaklandı
12:53 Son Dakika: Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Volkan Demirel
12:43 Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!
İddia: Bakanlık evdeki hayvanların sayısına sınırlama getiriyor İddia: Bakanlık evdeki hayvanların sayısına sınırlama getiriyor         
13:45
Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek         
13:37
Aşk tatiline çıktılar: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Paris'te Aşk tatiline çıktılar: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Paris'te         
13:33
Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı!         
12:56
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Üzerine böcek tırmanan bakan: Lütfen üzerimden alın Üzerine böcek tırmanan bakan: Lütfen üzerimden alın         
12:11
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor         
10:11
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 13:52:37. #1.12#
SON DAKİKA: Afganlı gençler ülkelerinde yaşadıkları zulmü tiyatro gösterisiyle gözler önüne serdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement