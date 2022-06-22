"Ride25 Pioneers" bisiklet grubu Türkiye'de - Son Dakika
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"Ride25 Pioneers" bisiklet grubu Türkiye'de

22.06.2022 18:17
"Ride25 Pioneers" bisiklet grubu Türkiye'de

"Ride25 Pioneers" bisiklet grubu Türkiye'de Afrikalı çocuklar için pedal çeviriyorlar "Ride25 Pioneers" bisiklet grubunun Afrikalı çocuklar yararına düzenlediği bisiklet turunun Türkiye ayağı başladı.

"Ride25 Pioneers" bisiklet grubu Türkiye'de

Afrikalı çocuklar için pedal çeviriyorlar

ÇORUM - "Ride25 Pioneers" bisiklet grubunun Afrikalı çocuklar yararına düzenlediği bisiklet turunun Türkiye ayağı başladı.

İngiltere bir grup doktor, mühendis gibi farklı meslek dallarından macera tutkunu arkadaş tarafından kurulan 'Ride25 Pioneers' grubu, her yıl dünyanın farklı ülkelerinde turlar düzenliyor.

Pandemi nedeniyle son yıllarda ara verilen bisiklet turunun 9. ayağı başkentten start aldı. Ankara'dan yola çıkan grup Afrikalı çocuklar yararına pedal çevirecek. Çorum'un Sungurlu ilçesinde bugün mola veren grup, Hititlerin başkenti Hattuşa'da konakladıktan sonra Amasya ve Tokat üzerinden Giresuna ulaşacak.

"Ride25 Pioneers" bisiklet grubunun Türkiye turu çerçevesinde Sungurlu'ya geldiklerini dile getiren tur rehberi Sedat Kırkan, "Ride25 Pioneers" bisiklet grubunun bisiklet organizasyonu için Sungurlu'dayız. 4 yıl önce İstanbul-Ankaara ayağı yapılmış olan bir organizayonu bu sene 2022 yılında Ankara başlangıçlı, Giresun'da bitecek. Bugün durağımız Sungurlu. Öğlen yemeği için şuan mola verdik. Akşam ise Boğazkale'de konaklayacağız. 5 günlük bir organizasyon. 22 Haziran'da başladı, 26 Haziranda sona erecek" dedi.

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Kaynak: İHA

Sungurlu, Türkiye, Çorum, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Ride25 Pioneers' bisiklet grubu Türkiye'de - Son Dakika

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