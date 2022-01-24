İstanbul genelinde etkisini arttıran kar yağışı megakenti beyaza bürüdü. Bahçelievler'de yaşayan Afrikalı gençler ise sokağa çıkarak karda doyasıya eğlendi.
İstanbul genelinde kar yağışı megakenti beyaza bürüdü. Bahçelievler Çobançesme Mahallesi'nde kar gören vatandaşlar doyasıya eğlenirken, sokaktan geçen araçlar ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Sürücüler buz tutan yolda ilerlemekte güçlük çekerken, İstanbul'da yaşayan Afrikalı gençler de karda doyasıya eğlendi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Afrikalı gençlerin kar sevinci - Son Dakika