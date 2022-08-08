Afyon haberi! Kaymakam Refiki Nalçacı, Bolvadin'e veda etti - Son Dakika
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Afyon haberi! Kaymakam Refiki Nalçacı, Bolvadin'e veda etti

08.08.2022 14:02
Afyon haberi! Kaymakam Refiki Nalçacı, Bolvadin'e veda etti

Afyon haberlerine göre Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakam Refiki Görkem Nalçacı adına veda yemeği düzenledi.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakam Refiki Görkem Nalçacı adına veda yemeği düzenledi.

Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat ve ilçe protokol üyeleri katıldı. Emirdağ Taşkonak'ta gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kaymakam Bolat, Nalçacı ile mesai arkadaşlığı yaptığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Nalçacı çalışma disiplini ve iş ahlakı konusunda çok değerli bir insan. Genç kaymakamlar olarak elimizden geldiği kadar bütün zamanımızı ilçelerimize, vatandaşlarımıza harcıyoruz. Mesaimizi harcarken, mesai arkadaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ile ilgili kurumlarla birlikte çalışıyoruz. Kamu yönetimi kolektif bir dinamikle çalıştırmayı gerekiyor. Kaymakam adayı arkadaşlarımız bu kolektifi öğrenme noktasında önemli bir adım. Nalçacı'ya bundan sonraki görev hayatından başarılar dilerim" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

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Tır kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı Tır kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı Kaymakam Refiki Nalçacı, Bolvadin'e veda etti Kaymakam Refiki Nalçacı, Bolvadin'e veda etti
Kaynak: İHA

Taner BOLAT, Karahisar, Emirdağ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyon haberi! Kaymakam Refiki Nalçacı, Bolvadin'e veda etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyon haberi! Kaymakam Refiki Nalçacı, Bolvadin'e veda etti - Son Dakika
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