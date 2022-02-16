Afyon ile Kayseri arasında pastırma, sucuk çekişmesi sürüyor - Son Dakika

Afyonkarahisar Tarım Orman Müdürü İbrahim Acar'ın geçtiğimiz günlerde, Afyonkarahisar'da Kayseri'den 8-9 kat fazla sucuk üretildiğin açıklamasının ardından Kayseri ile Afyonkarahisar arasında başlayan sucuk tartışması sürüyor. Afyonkarahisar'ın önde gelen ve günde 30 ton sucuk üreten bir işletmesi Afyon sucuğunun coğrafi işaretli manda etinden yapılması nedeniyle çok farklı olduğunu bildirdi.

Afyonkarahisar ile Kayseri arasında sucuk tartışması büyüyerek sürüyor. Afyonkarahisar Tarım Orman İl Müdürü İbrahim Acar'ın sucuk ve pastırma üretiminde Afyonkarahisar'ın birinci sırada olduğunu açıklamasının ardından geçtiğimiz günlerde Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, "Tavuk sucuğuyla ilgili Afyon zikredilebilir, ama et sucuğuyla ilgili asla Afyon ismi öne çıkamaz" sözlerine Afyonkarahisarlı üreticilerden tepki geldi. Afyonkarahisar'da önde gelen bir sucuk üreticisinin yöneticisi Gıda Yüksek Mühendisi Dilara Yeşilırmak, Afyon sucuğunun coğrafi işaret tescilli olduğunu belirterek yüzde 20 manda etinden üretildiğini kaydetti. Sadece bir firmanın günlük 30 ton sucuk ürettiğini de sözlerine ekleyen Yeşilırmak, 81 ilin sucuk ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduklarını belirtti.

"Afyon sucuğu son 3 ayda o bölgede yetişmiş manda etinden üretiyoruz"

Gıda Yüksek Mühendisi Yeşilırmak, Afyon sucuğunun son 3 ayda Afyon'da yetişmiş manda etinden üretildiğini kaydederek, "Afyon sucuğu coğrafi işaretli bir üründür, sucuk ve pastırmamız özellikle. Coğrafi işaretli ürünün anlam ve önemi de; son 3 ay içerisinde Afyon bölgesinde yetişmiş manda dediğimiz hayvanlardan üretim yaptığımız sucuktur. Manda etinin özelliğinden dolayı Afyon sucuğu diğer bölge ve il sucuklarından farklıdır" dedi.

"Afyon sucuğu geleneksel fermantasyon işlemiyle üretilir"

Yeşilırmak, "Biz kendi çiftliklerimizde yetiştirdiğimiz hayvanları kendi kesimhanelerimizde keserek daha sonra mal kabul aşamasında gerekli kontrollerini sağlıyoruz veteriner hekimlerimiz kontrolünde. İçeriye aldığımız ürünlerimizi sucuk, pastırma, kavurma çeşitleri için ayrımını sağlayıp sucuk için ayrımını yaptığımız etlerimizi üretim yaptığımız dolum alanında yağ, sarımsak ve çeşitli baharatlarla birlikte harmanlayarak sucuk hamuru dediğimiz bir yapı oluşturuyoruz. Bunu da fermantasyon dediğimiz bir işleme tabi tutuyoruz. Geleneksel fermantasyon işlemi sucuğu olgunlaştıran bir işlemdir" dedi.

"81 ilin sucuk ihtiyacını karşılıyoruz"

Afyon sucuğunun kayseri sucuğundan farkının coğrafi işaret tescilli olması olduğunu kaydeden Yeşilırmak, "Bizim şuanda mevcut kapasitemiz günlük 30 tona yakın bir üretim yapmaktayız. Yaptığımız üretimle Afyon dahil Türkiye'nin 81 ilinin sucuk ihtiyacını karşılamaktayız. Kayseri sucuğunun kendine ait bir reçetesi, formülü var, Afyon sucuğunun coğrafi işaretli olması ön plana çıkan bir özelliği. İki ilimizin de kendine has özellikleri var. Afyon sucuğu manda etinden dolayı coğrafi işaretli bir ürün. Tamamen geleneksel fermantasyon yöntemiyle üretim yapıyoruz burada" diye konuştu.

Bir işletme günlük 30 ton sucuk üretiyor

Firma olarak günlük 30 ton sucuk ürettiklerini belirten Yeşilırmak, "Afyon zaten iklim özellikleri nedeniyle büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine uygun bir bölge. Biz de Türkiye'nin ileri gelen markalarından biri olarak günlük 30 tona yakın bir üretimimiz söz konusu olduğu için yüksek tonajda bir üretim yaptığımız söyleyebilirim. Kendi ilimiz dahil Türkiye'nin tüm sucuk ihtiyacını karşılayabilecek bir üretim kapasitemiz var şuanda" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR