Afyonkarahisar Bayat İlçe Emniyet Amirliği tarafından, ilçedeki okul idarecileri ve rehber öğretmenlerine yönelik "Bilgilendirme ve Güvenlik Eğitimi" düzenlendi.

Eğitim programında; öğrencilerin her türlü zararlı oluşum ve alışkanlıklardan korunması, eğitim kurumlarında yaşanabilecek olumsuz olayların önceden engellenmesi ve koruyucu-önleyici güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılması konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantıda ayrıca, 2026-2027 eğitim öğretim yılı iş birliği protokolü çerçevesinde okul güvenliğinin kesintisiz sağlanması ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar değerlendirildi. "Güvenli Okullar, Güvenli Gelecek" vurgusunun yapıldığı eğitim, katılımcıların soru ve önerilerinin ardından sona erdi.