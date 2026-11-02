Afyonkarahisar Bayat\'ta kadın çiftçilere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü eğitim verdi

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde kadın çiftçilere yönelik tarımsal eğitim ve bilgilendirme programı düzenlendi.

Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde kadın çiftçilere tarımsal üretimde karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, tarımsal desteklemeler ile hayvan hastalıkları ve zararlıları hakkında bilgi verildi. Eğitimle kadın çiftçilerin tarımsal bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, bilinçli ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.