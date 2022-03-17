Afyonkarahisar'da kar yağışı yeniden başladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kar yağışı yeniden başladı

17.03.2022 17:47
Afyonkarahisar'da kar yağışı yeniden başladı

Afyonkarahisar'da kar yağışı bir hafta aradan sonra tekrar başlarken kent yeniden beyaza bürünmeye başladı.

Afyonkarahisar'da kar yağışı bir hafta aradan sonra tekrar başlarken kent yeniden beyaza bürünmeye başladı.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü kentte yaklaşık bir haftadır yağmayan kar yağışı, dün akşam saatlerinde yeniden başladı. Mart ayının oldukça soğuk geçtiği Afyonkarahisar'da vatandaşlar karlı bir güne uyandı. Meteoroloji tarafından sıcaklıkların da mevsim normallerinin altında seyredeceği ve hissedilir derecede azalacağı öngörülüyor. Kar yağışının yarına kadar devam edeceği kentte hafta sonunda ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi tahmin ediliyor. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da kar yağışı yeniden başladı
Afyonkarahisar'da kar yağışı yeniden başladı

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Karahisar, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da kar yağışı yeniden başladı - Son Dakika


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