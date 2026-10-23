Afyonkarahisar\'da marketlerde tarımsal ürün fiyatları TÜFİS kapsamında kaydedildi

Afyonkarahisar'da marketlerde tarımsal ürün fiyatları TÜFİS kapsamında kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal ürünlerin piyasa fiyatlarını izlemek için marketlerde TÜFİS kapsamında inceleme yaptı. Ekipler ürün fiyatlarını yerinde kayıt altına alırken, toplanan güncel verilerin değerlendirme süreçlerinde kullanılması hedefleniyor.
Afyonkarahisar'da tarımsal ürünlerin piyasa fiyatlarının izlenmesi amacıyla marketlerde fiyat takip çalışması gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında kentte faaliyet gösteren marketlerdeki ürün fiyatları yerinde incelenerek veriler kayıt altına alındı.
Çalışmalarla tarımsal ürünlerin piyasa hareketlerinin izlenmesi ve güncel verilerin değerlendirme süreçlerinde kullanılması hedefleniyor.
Kaynak: İHA
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