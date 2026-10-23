Afyonkarahisar'da marketlerde tarımsal ürün fiyatları TÜFİS kapsamında kaydedildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da marketlerde tarımsal ürün fiyatları TÜFİS kapsamında kaydedildi

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Afyonkarahisar\'da marketlerde tarımsal ürün fiyatları TÜFİS kapsamında kaydedildi
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Afyonkarahisar'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal ürünlerin piyasa fiyatlarını izlemek için marketlerde TÜFİS kapsamında inceleme yaptı. Ekipler ürün fiyatlarını yerinde kayıt altına alırken, toplanan güncel verilerin değerlendirme süreçlerinde kullanılması hedefleniyor.

Afyonkarahisar'da tarımsal ürünlerin piyasa fiyatlarının izlenmesi amacıyla marketlerde fiyat takip çalışması gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında kentte faaliyet gösteren marketlerdeki ürün fiyatları yerinde incelenerek veriler kayıt altına alındı.

Çalışmalarla tarımsal ürünlerin piyasa hareketlerinin izlenmesi ve güncel verilerin değerlendirme süreçlerinde kullanılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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