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Afyonkarahisar'da termal otellerin yılbaşı rezervasyonları yüzde 100'lere ulaştı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da termal otellerin yılbaşı rezervasyonları yüzde 100'lere ulaştı

28.12.2021 10:29
Afyonkarahisar'da termal otellerin yılbaşı rezervasyonları yüzde 100'lere ulaştı

Yeni yıla sayılı günler kala Afyonkarahisar'daki termal otellerde doluluk oranının yüzde 100'lere ulaştığı belirtilirken, rezervasyonların tamamen dolduğu termal otellerde yeni yıl hazırlıklarının ise tüm hızıyla devam ettiği kaydedildi.

Yeni yıla sayılı günler kala Afyonkarahisar'daki termal otellerde doluluk oranının yüzde 100'lere ulaştığı belirtilirken, rezervasyonların tamamen dolduğu termal otellerde yeni yıl hazırlıklarının ise tüm hızıyla devam ettiği kaydedildi.

Termal turizmin ülkemizde önemli merkezlerinden olan Afyonkarahisar'da yeni yıl öncesi otellerde rezervasyonlar yüz güldürmeye başladı. Yeni yılı termal otellerde geçirmek isteyen tatilciler günler öncesinden yerlerini ayırttı. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, Afyondaki otellerin yüzdü 100 doluluk oranına sahip olduğunu belirterek, "Şuanda kış dönemi Afyonkarahisar'daki tüm otellerimiz yüzdü 100'e yakın doluluk oranına sahip. Kış dönemi olunca ilk akla gelen tatil yeri Afyonkarahisar oluyor. Biz de bundan çok memnunuz. Çünkü Afyonkarahisar'daki tüm otellerimizin kalitesi çok yüksek oranda. Dijital bir ortamda, dijital bir dünyada yaşıyoruz. Misafirlerimiz memnuniyetlerini internet ortamında yazıyorlar. Bu da bizim Afyonkarahisar için güzel reklam oluyor.

"Afyonkarahisar'da ürün çeşitliliğimiz çok fazlalaştı"

Soğuk havalarda tatil denilince ilk akla gelen konseptin termal tatil olduğunu ifade eden Gümüşhan şunları söyledi:

"Kar, kış olduğu zaman ilk akla gelen termal tatil Afyonkarahisar. Buharlar içerisinde herkes havuzlarına girebiliyor, dinleniyorlar. Akşam eğlencelerini yapıyorlar, alışverişlerini yapıyorlar, Afyonkarahisar'ın tarihi yerlerini geziyorlar. Ayazini bölgesi var. Turizm destinasyonu oldu orası. Oraya ilgimiz çok büyük. Yine balon turumuz var Emre Gölü'nde. Afyonkarahisar'da ürün çeşitliliğimiz çok fazlalaştı Vali Gökmen Çiçek liderliğinde ve öncülüğünde."

"Satışlarımız devam ediyor"

Yılbaşı gecesi termal otellerde eğlencenin doruğa ulaşacağını belirten Gümüşhan, "Bu ay bitiyor ve yılbaşı geliyor. Yılbaşı döneminde de tüm Afyonkarahisar'daki otellerimizde etkinlikler. Sanatçılar var. İki günlük bir tatil programı düşünüyor, Cuma ve Cumartesi akşamı olmak üzere. Şuanda doluluklarımız Afyonkarahisar'daki otellerde yüzde 95 civarına geldi. Önümüzde birkaç gün daha var. Satışlarımız devam ediyor. Yılbaşı günü yani ayın 31'inde doluluğumuz yüzde yüze ulaşacaktır" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da termal otellerin yılbaşı rezervasyonları yüzde 100'lere ulaştı
Afyonkarahisar'da termal otellerin yılbaşı rezervasyonları yüzde 100'lere ulaştı
Afyonkarahisar'da termal otellerin yılbaşı rezervasyonları yüzde 100'lere ulaştı

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Karahisar, Yeni Yıl, Yılbaşı, Termal, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da termal otellerin yılbaşı rezervasyonları yüzde 100'lere ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da termal otellerin yılbaşı rezervasyonları yüzde 100'lere ulaştı - Son Dakika
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