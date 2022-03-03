Afyonkarahisar'da uzun süreli elektrik, telefon ve internet kesintisi yaşandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uzun süreli elektrik, telefon ve internet kesintisi yaşandı

03.03.2022 00:48

Afyonkarahisar'da uzun süreli elektrik, telefon ve internet kesintisi yaşandı Olumsuz hava şartlarından dolayı elektrik, telefon ve internet şebekeleri 1,5 saat devre dışı kaldı Afyonkarahisar'da olumsuz hava şartlarında dolayı kentin büyük bir bölümüne yaklaşık 1,5 saat elektrik verilemedi.

Afyonkarahisar'da uzun süreli elektrik, telefon ve internet kesintisi yaşandı

Olumsuz hava şartlarından dolayı elektrik, telefon ve internet şebekeleri 1,5 saat devre dışı kaldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da olumsuz hava şartlarında dolayı kentin büyük bir bölümüne yaklaşık 1,5 saat elektrik verilemedi. Elektrikle birlikte cep telefonu şebekelerinde ve internette de kesintiler yaşandı.

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı ardından kentin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı. Aralıklarla iki defa yaşanan kesintinin yaklaşık 1 saat, diğeri ise 1,5 saat sürdü. Elektrik kesintisinin yaşandığı yerler ise Esentepe, Kanlıca, Kocatepe, İstiklal, Zafer ve Güvenevler Mahalleri ile birkaç bölge oldu. Şehrin yarısına yakın kısmında yaşanan elektrik kesintisinde, cep telefonu şebekeleri ile birlikte internet bağlantıları da yaklaşık 1,5 saat kesintiye uğradı. Karanlığa gömülen bölgelerde sokakları tek aydınlatan şey ise belli aralıklarla geçen araçların far ışıkları oldu. Kesintilerin yoğun kar yağışından dolayı kaynaklandığı öğrenilirken, ayrıca enerji verilemeyen bölgelerde trafik ışıkları da devre dışı kaldı.

Afyonkarahisar'da uzun süreli elektrik, telefon ve internet kesintisi yaşandı
Afyonkarahisar'da uzun süreli elektrik, telefon ve internet kesintisi yaşandı
Afyonkarahisar'da uzun süreli elektrik, telefon ve internet kesintisi yaşandı

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Karahisar, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da uzun süreli elektrik, telefon ve internet kesintisi yaşandı - Son Dakika


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