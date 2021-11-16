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Ağır ceza hakimi Ümit Demirhan korona virüse yenildi - Son Dakika

Ağır ceza hakimi Ümit Demirhan korona virüse yenildi

16.11.2021 11:44
Ağır ceza hakimi Ümit Demirhan korona virüse yenildi

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Demirhan korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Demirhan korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaklaşık 2 aydır Erzurum Şehir Hastanesinde Covid-19 tedavisi gören Ümit Demirhan (42) için bugün Erzurum Adalet Sarayı'nda tören düzenlendi.

Törene Demirhan'ın aile yakınları, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Baro Başkanı Av. Talat Göğebakan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Fuat Küçük, Adliye çalışanları ve meslektaşları katıldı.

Ümit Demirhan'ın Türk Bayrağına sarılı tabutu cenaze aracıyla Adliye Sarayına getirildi. Törende ilk olarak Erzurum 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Demirhan'ın öz geçmişi okundu.

Erzurum Cumhuriyet Baş Savcısı Hüseyin Tuncel Ümit Demirhan için düzenlenen cenaze töreninde yaptığı konuşmasında, "Bugün bir meslektaşımızı Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Demirhan'ı genç yaşında sonsuzluğa uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah'tan geldik, Allah'a geri döneceğiz, dünya hayatında mutlak olan tek bir gerçek var oda ölüm, hal böyleyken bizlerin yapması gereken şey dünyada iyilik yapmak, iyi insan olmak, insanlığa vatana, millete hizmet etmektir. Amacımız ve gayemiz bu olmalıdır. Eğer bir yargı mensubu iseniz yapmanız gereken bir şey daha vardır, o da adil olmak, adaletli hükmetmektir. Cuma hutbelerinde dinliyoruz, hocalar şunu söyler, Allah adaleti ve iyiliği emreder. Yani adalet, iyilik, ilahi bir emirdir. Bize düşende bunun gereklerini yerine getirmektir. Meslektaşımızın iyi bir insan olduğuna, dünyada iyilikler yaptığına ve aynı zamanda adaletli bir hakim olduğuna şahidiz. Allah şahitliğimizi kabul etsin. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, ailesine ve yargı camiasına baş sağlığı diliyorum" dedi.

Yapılan duanın ardından Ümit Demirhan'ın Türk Bayrağına sarılı naaşı tekrar cenaze aracına konularak memleketi Gümüşhane'ye hareket etti.

Törene katılan Ümit Demirhan'ın annesi, eşi ve kardeşleri gözyaşları ile töreni takip etti. Anne Şükran Demirhan oğlunun cenaze aracıyla götürülmesi sırasında daha hıçkırıklara boğuldu. Erzurum Valisi Okay Memiş anne Şükran Demirhan'ı teselli etmeye çalıştı.

Anne Şükran Demirhan, oğlunun cenaze aracıyla götürülmesi sırasında "Oğlum hakkımı sana helal olsun oğlum, yolun açık olsun oğul, Ümit'im buralara doymadın mı" diye gözyaşı döktü. - ERZURUM

Ağır ceza hakimi Ümit Demirhan korona virüse yenildi

Koronavirüs, Erzurum, Cenaze, Mevla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ağır ceza hakimi Ümit Demirhan korona virüse yenildi - Son Dakika


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