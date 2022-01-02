Ağır kış şartlarında doğadaki canlılar unutulmadı - Son Dakika

Ağır kış şartlarında doğadaki canlılar unutulmadı

DENİZLİ - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Denizli Şube Müdürü ekipleri tarafından yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı. Belirlenen bölgelerde doğadaki canlıların yiyecek bulma sıkıntısı yaşamaması için bin 350 kilogram buğday arpa ve yonca bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Denizli Şube Müdürü ekipleri tarafından geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından doğaya yem bırakıldı. Çivril İlçesine sınırları içinde bulunan 500'e yakın kızıl geyik, yılkı atları ve diğer yaban hayvanların yaşadığı 2 bin 446 rakımlı Akdağ Dağı'nda yemleme çalışması yapıldı. Akdağ yaban hayatı geliştirme sahası ile Çakıroluk mevkiinde ekipler tarafından doğaya toplam bin 350 kilogram buğday, arpa kırması ve yonca bırakıldı. Kar yağışı ile birlikte soğuk havalanın etkili olduğu bölgelerde yemleme çalışmasında birçok ekip görev aldı. Zorlu şartlarda yemleme çalışmasının yapılacağı bölgelere ulaşan ekiplerin çalışması gün boyu devam etti.