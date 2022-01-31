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Ağrı'da 2 kişinin öldüğü kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Ağrı'da 2 kişinin öldüğü kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı

31.01.2022 18:31

Ağrı'da 2 kişinin öldüğü kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Ağrı'da 2 kişinin öldüğü kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı

AĞRI - Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup bir araya geldikten sonra aralarında tartışma çıkmıştı. Silahlı kavgaya dönüşen ve R.B. ile İ.Ö.'nün hayatını kaybettiği olaya ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde silahla yaralanan bir kişinin yerde yattığı görüldü.

Ağrı'da 2 kişinin öldüğü kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı
Ağrı'da 2 kişinin öldüğü kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı
Ağrı'da 2 kişinin öldüğü kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı

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Patnos, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ağrı'da 2 kişinin öldüğü kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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