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Ağrı'da kent merkezine inen kurt, belediye ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika

Ağrı'da kent merkezine inen kurt, belediye ekipleri tarafından yakalandı

03.02.2022 15:53
Ağrı'da kent merkezine inen kurt, belediye ekipleri tarafından yakalandı

Ağrı'da, kent merkezine inen kurt, Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucunda yakalandı.

Ağrı'da, kent merkezine inen kurt, Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucunda yakalandı.

Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezine kurt indiği yönünde gelen ihbar üzerine Fırat Mahallesine gitti. Yiyecek bulamadığı için kent merkezine inen kurt, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda uyuşturucu iğne ile etkisiz haline getirilerek tedavi edilmek üzere Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı hayvan bakımevine getirildi. - AĞRI

Ağrı'da kent merkezine inen kurt, belediye ekipleri tarafından yakalandı
Ağrı'da kent merkezine inen kurt, belediye ekipleri tarafından yakalandı

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Veteriner, Fırat, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ağrı'da kent merkezine inen kurt, belediye ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika


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