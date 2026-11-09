Ağrı-Erzurum karayolunda tipi ulaşımı aksattı, bekleyenlere Kızılay kumanya verdi

Ağrı- Erzurum karayolunda yoğun kar yağışı, tipi, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım aksarken, yolda bekleyen vatandaşlara Türk Kızılay Ağrı Şubesi ekipleri tarafından kumanya dağıtıldı.

Kentte etkisini artıran olumsuz hava koşulları karayolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Eleşkirt ilçesinin Sarıca ve Aydıntepe mevkilerinde araç geçişleri durdurulurken, yol üzerinde beklemek zorunda kalan vatandaşlar için yardım çalışması başlatıldı. Türk Kızılay Ağrı Şubesi ekipleri, bölgede bekleyen sürücülere ve yolculara kumanya dağıtarak yiyecek ikramında bulundu. Çalışmalara bölgede görev yapan AFAD ekipleri de destek verdi.