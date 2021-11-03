Üye Girişi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde iki proje tescil aldı - Son Dakika

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde iki proje tescil aldı

03.11.2021 16:27
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde iki proje tescil aldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile akademisyenlerce hazırlanan Hologram görüntüleme cihazı ile Robotik kol projeleri, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescil aldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile akademisyenlerce hazırlanan Hologram görüntüleme cihazı ile Robotik kol projeleri, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescil aldı.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'nce yürütülen ve AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul, AİÇÜ'den Doç. Dr. Bünyamin Aygün ve Öğr. Gör. Ahmet Özmen, Elektrik-Elektronik Mühendisi Mustafa Uzuniba ile AİÇÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'nin tasarımlarını yaptığı Holografik görüntüleme cihazı ile Robotik kol projeleri, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından benzersiz bir tasarım olarak tescil edildi.

AİÇÜ ve Atatürk Üniversitesi akademisyenlerince yürütülen çalışmalar sonucu ortaya çıkan projelerin tescil edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, hazırlanan projelerin öğrencilerin eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sanayi kuruluşlarında kullanılabileceğini söyledi.

Hologram görüntüleme cihazı ile öğrencilerin görüntüleme sistemlerinin temelini öğrenme imkanı bulduğunu ifade eden Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "Proje ile öğrencilerimiz görüntüleme sisteminin uygulamasını yapabilmekte, mikroişlemci ve bilgisayar programlamayı daha kolay öğrenebilmektedir. Bu tasarım eğitimin yanı sıra reklamcılık, hediyelik eşya ve görüntüleme sektörleri gibi görüntülemenin olduğu birçok sektörde kullanılabilecek niteliktedir. Tasarım teknik olarak, kontrol ünitesinin bir merkez etrafında döndürülmesi ile havada iki boyutlu animasyon ve yazılar oluşturmaktadır. Yapılmak istenen animasyon ve yazılar hazırlanan bir bilgisayar yazılımı ile kolaylıkla cihaza aktarılmaktadır. Bu cihaz kapsamında mekanik, elektronik ve yazılımsal tasarımlar yapılarak nihai sonuç elde edildikten sonra üniversite-sanayi işbirliği ile üretilip öğrencilerimizin eğitimi amacı ile kullanılmaya başlanmıştır" diye konuştu.

Günümüzde otomasyon sistemlerinde yaygın olarak yer alan robot kolları kullanacak nitelikli insan gücüne daha fazla ihtiyaç duyulduğunu aktaran Prof. Dr. Karabulut, "Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescil alan ikinci çalışma olan Robot kol projesi ile öğrencilerimiz, Sanayi 4.0'ın ana omurgasını oluşturan otonom sistemlerinin ihtiyaç duyduğu donanıma sahip bir şekilde yetişme imkanı bulacaktır. Sanayi-Üniversite işbirliği ile üretilen robot kollarla Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümünde okuyan öğrencilerimiz uygulamalı olarak otomasyon sistemleri eğitimi almaya başladı. Tasarlanan ve üretilen robot kollar ile bilgisayar destekli tasarım ve üretim sistemleri, otomasyon sitemleri tasarlama ve uygulama, kontrol ve kumanda sistemleri, programlama ve operatörlük gibi beceriler üniversitemiz öğrencilerine aktarılmaktadır. Tüm bunların yanı sıra uzay alanında yaşanan heyecan verici gelişmeler yeni otomasyon sistemlerine duyulan ihtiyacı giderek artırmaktadır. Bu alanda ileri teknolojiler üretecek altyapıların oluşması adına yapılan bu ve benzeri çalışmalar, öğrencilerimizde heyecan ve cesaret oluşturacaktır" diye konuştu.

Prof. Dr. Karabulut, her iki projede emeği bulunanları kutlayarak başarılarının devamını diledi. - AĞRI

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde iki proje tescil aldı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde iki proje tescil aldı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde iki proje tescil aldı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde iki proje tescil aldı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde iki proje tescil aldı

Rektör, Patent, Türk, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde iki proje tescil aldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Osman Kavala açıkladı: Serbest bırakılmam sadece bir temenni 16:44 Osman Kavala açıkladı: Serbest bırakılmam sadece bir temenni Koronayı atlatan 11 yaşındaki Yiğit, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi 16:39 Koronayı atlatan 11 yaşındaki Yiğit, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi FB TV Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı 16:25 FB TV Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı
Düğünde dua ettiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti 16:07 Düğünde dua ettiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Kış 2 aya iniyor, yaz ise 6 ay olacak 16:01 Kış 2 aya iniyor, yaz ise 6 ay olacak İrem Derici 15:34 İrem Derici "Çirkin" diyen takipçisine küfretti
Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde 15:21 Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde HDP'den 14:41 HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir

Son Dakika Haberleri
16:43 Osman Kavala açıkladı: Serbest bırakılmam sadece bir temenni
16:42 Müsilajdan etkilenen balıkçılara 8.2 milyon liralık destek ödemesi bu hafta yapılacak
16:39 Koronayı atlatan 11 yaşındaki Yiğit, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
16:25 FB TV Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı
16:14 Koronavirüsle baş edemeyen Rusya lideri Putin'den yeni hamle! Orduya askeri hastanelerin kurulması talimatı verdi
16:03 CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı
16:01 Kış 2 aya iniyor, yaz ise 6 ay olacak
16:00 Çiftlik Bank davasının sanıklarından Fatih Aydın'ın ifadesi yayınlandı: Benim şirketle alakam yok
15:57 Gazeteci Çetiner Çetin detayı paylaştı: Erdoğan, Biden'le görüşmesinde Suriye için nabız ölçtü
15:54 Son dakika! 8 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü
Protokol yolundaki tünelde çökme meydana geldi, bir araç hasar gördü Protokol yolundaki tünelde çökme meydana geldi, bir araç hasar gördü         
16:47
Müsilajdan etkilenen balıkçılara 8.2 milyon liralık destek ödemesi bu hafta yapılacak Müsilajdan etkilenen balıkçılara 8.2 milyon liralık destek ödemesi bu hafta yapılacak         
16:42
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
16 yaşındaki İkra'yı öldüren sanık Berat A.'nın savunması ortaya çıktı: Tüfek bir anda ateş aldı 16 yaşındaki İkra'yı öldüren sanık Berat A.'nın savunması ortaya çıktı: Tüfek bir anda ateş aldı         
16:10
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti! Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti!         
15:43
Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor         
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı         
14:26
18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu         
14:23
Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü         
14:22
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak         
11:50
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 16:51:32. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde iki proje tescil aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement