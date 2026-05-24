Ağrı’da Kurban Bayramı alarmı: 2 bin 731 güvenlik personeli sahada olacak

24.05.2026 10:33
Ağrı Valiliği, Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bayram geçirebilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Bayram boyunca il genelinde 2 bin 731 polis ve jandarma personeli görev yaparken, trafik denetimlerinde 287 araç aktif olarak kullanılacak.

Ağrı Valiliği, Kurban Bayramı öncesi kent genelinde güvenlik, sağlık ve ulaşım alanlarında kapsamlı tedbirler alındığını duyurdu. Bayram boyunca 2 bin 731 kolluk kuvveti görev yapacak, trafik denetimleri artırılacak. Sağlık, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri de vatandaşların huzuru için sahada olacak. Ağrı Valiliği, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzur, güven ve esenlik içerisinde bir bayram geçirebilmesi amacıyla il genelinde tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Bayram tatili süresince güvenlikten sağlığa, ulaşımdan acil müdahalelere kadar birçok alanda geniş kapsamlı tedbirler alınırken, ilgili tüm kurumların koordinasyon içerisinde görev yapacağı bildirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, bayram boyunca kamu düzeninin korunması ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına ekiplerin sahada aktif olarak görev yapacağı belirtildi.

2 BİN 731 KOLLUK KUVVETİ BAYRAM BOYUNCA GÖREVDE OLACAK

Açıklamaya göre Kurban Bayramı süresince il genelinde 1.139 polis ve 1.592 jandarma personeli olmak üzere toplam 2 bin 731 kolluk kuvveti görev yapacak. Özellikle bayram trafiğinde yaşanabilecek yoğunluğa karşı denetimlerin artırıldığı belirtilirken, trafik uygulamalarında 287 trafik aracının aktif olarak kullanılacağı ifade edildi. Yetkililer, sürücülerin hız limitlerine uyması, emniyet kemeri kullanması ve trafik kurallarına hassasiyet göstermesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Bayram süresince şehir içi ve şehirlerarası güzergâhlarda yoğun trafik kontrolleri gerçekleştirileceği bildirildi.

SAĞLIK, AFAD VE ACİL DURUM EKİPLERİ TEYAKKUZDA

Valilik açıklamasında yalnızca emniyet ve jandarma ekiplerinin değil, sağlık ve acil müdahale ekiplerinin de bayram boyunca görev başında olacağı kaydedildi. Sağlık ekipleri, AFAD, İl Özel İdaresi, 112 Acil Çağrı Merkezi, UMKE, DSİ ve Karayolları ekiplerinin olası olumsuzluklara karşı hazır bekletileceği belirtildi. Özellikle bayram süresince yaşanabilecek trafik kazaları, sağlık sorunları ve acil durumlara hızlı müdahale edilmesi amacıyla tüm kurumların koordineli çalışma yürüteceği ifade edildi. Vatandaşların ihtiyaç duydukları her anda ilgili kurumlara ulaşabilecekleri vurgulandı.

KURBAN KESİM ALANLARINDA SIKI DENETİM

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile belediye ekiplerinin de bayram boyunca kurban satış ve kesim alanlarında yoğun denetim gerçekleştireceği açıklandı. Hijyen, sağlık, çevre düzeni ve mevzuata uygunluk konularında yapılacak kontrollerle vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda ibadetlerini yerine getirmesinin hedeflendiği belirtildi. Ağrı Valiliği açıklamasında ayrıca başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere tüm vatandaşların Kurban Bayramı kutlanarak, bayramın sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesi temennisinde bulunuldu.

Haber: Servet Arslan

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 11:19:10.
