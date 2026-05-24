Ağrı’da “Yabancı Dil Festivali”ne yoğun ilgi: Öğrenciler sahnede yeteneklerini sergiledi

24.05.2026 10:38
Ağrı’da düzenlenen “Yabancı Dil Festivali”, öğrencilerin İngilizce ve Arapça alanındaki becerilerini sahne performanslarıyla buluşturdu. Şarkılar, tiyatro gösterileri ve hadis sunumlarıyla renklenen etkinlikte öğrencilerin özgüveni ve performansları izleyicilerden tam not aldı.

Ağrı Şehit Uzman Çavuş Tuncer Doğan İmam Hatip Ortaokulu ile Eleşkirt İmam Hatip Ortaokulu iş birliğiyle düzenlenen “Yabancı Dil Festivali”, büyük beğeni topladı. Öğrenciler İngilizce ve Arapça performanslarıyla dikkat çekerken, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek etkinliğin dil öğrenimine önemli katkı sunduğunu belirtti. Ağrı’da öğrencilerin yabancı dil becerilerini geliştirmek, sosyal yönlerini güçlendirmek ve özgüven kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen “Yabancı Dil Festivali”, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Ağrı Şehit Uzman Çavuş Tuncer Doğan İmam Hatip Ortaokulu ile Eleşkirt İmam Hatip Ortaokulu iş birliğinde organize edilen etkinlikte öğrenciler sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı. Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Şube Müdürleri Süleyman Çetin ve İsmet Mızrak, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

ÖĞRENCİLER YABANCI DİL BECERİLERİNİ SAHNEDE SERGİLEDİ

Festival kapsamında öğrenciler, teorik olarak öğrendikleri İngilizce ve Arapça dillerini sahne performanslarıyla pratiğe dönüştürdü. Program boyunca öğrenciler tarafından hazırlanan şarkılar, tiyatro gösterileri ve hadis sunumları izleyicilerle buluştu. Öğrencilerin sahnedeki özgüvenleri, yabancı dili etkin kullanımları ve sergiledikleri performanslar salondaki katılımcılardan büyük alkış aldı. Etkinlik boyunca renkli görüntüler oluşurken, öğrencilerin hem akademik hem sosyal gelişimlerine katkı sunan çalışmalar dikkat çekti.

HASAN KÖKREK: “YABANCI DİL ÖĞRENİMİ SINIFLA SINIRLI KALMAMALI”

Programda konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yabancı dil öğreniminin yalnızca ders ortamıyla sınırlı kalmaması gerektiğini ifade ederek bu tür etkinliklerin öğrenciler açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Kökrek, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri sosyal ve kültürel etkinliklerle pekiştirmesinin öğrenmeyi daha kalıcı hale getirdiğini belirterek, “Bu tür programlar öğrencilerimizin hem dil becerilerini geliştiriyor hem de özgüven kazanmalarına katkı sağlıyor” dedi. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencileri tebrik eden Kökrek, sergilenen performanslardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

FESTİVAL HATIRA FOTOĞRAFLARIYLA SONA ERDİ

Yoğun ilgi gören “Yabancı Dil Festivali”, öğrencilerin sahne performanslarının ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Programa katılan veliler ve davetliler, öğrencilerin yabancı dil alanındaki başarılarından dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, benzer etkinliklerin artırılması gerektiğini ifade etti. Festivalin, öğrencilerin yabancı dil öğrenimine olan ilgisini artırmasının yanı sıra sosyal gelişimlerine de önemli katkı sunduğu vurgulandı.

Haber: Servet Arslan

