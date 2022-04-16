Ahlat Belediyesinden iftar - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde siyasetçiler vatandaşlarla bir araya geldi.

Ahlat'ta düzenlenen iftar yemeğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve beraberindekiler masaları dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinledi. Daha sonra yapılan duanın ardından iftar açıldı.

İftarın ardından bir konuşma yapan Milletvekili Kiler, "Son bir haftadır Bitlis'teyiz. Vatandaşlarımızla, esnafımızla bir araya geliyoruz. Dünyada bazı sıkıntılar var. Tam pandemiden kurtulduk derken özellikle son dönemde yaşanan Rusya- Ukrayna savaşı dünyayı ekonomik olarak sarstı. Birçok üründe fiyat artışları yaşanıyor. İnanıyorum ki dünyanın gözü önünde Türkiye Cumhurbaşkanımız önderliğinde barışın mimarlığını yapıyor. İnşallah bayram sonrası bu savaş sulha kavuşacak ve dünyada huzura kavuşacak. Bunun için dua ediyoruz. Çünkü artık dünya küçüldü, Bir yerde savaş varsa bunu hissetmemiz mümkün değil, fiyat artışlarında, akaryakıtta, petrolde hissediyoruz. Dolayısıyla savaşın bitmesi gerekiyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın üstlendiği rol çok önemli. Tüm Avrupa liderimizi takdir ederek alkışlıyor. İnanıyorum ki senenin kinci yarısından sonra ekonomik olarak rahata kavuşacağız. Fiyatlarda bir istikrar olacak. Tabii bunu birlikte ve beraberlik içerisinde aşacağız. Biz bir ve beraber oldukça hiç kimse sırtımızı yere getirmeyecek. Güçlenen bir Türkiye var. Askeri ve savunma alanında güçlenen bir Türkiye var. Allah'ın izniyle bu devam edecek" dedi.

Başkan Çoban, tüm İslam aleminin Ramazanı şerifini kutlayarak, "Dünya birçok sıkıntıyı yaşarken ülkemiz çok şükür her türlü sıkıntıyı bertaraf edecek kudrettedir. Bu vesileyle hükümetimizin ve devletimizin arkasında dimdik duracağız. Bu nedenle tüm hizmetlerimizde bizlere destek veren hükümetimize ve sayın vekillerimize teşekkür ediyoruz. Güzel hizmetler yapıyoruz ama bilin ki tüm bu hizmetlerin arkasında hükümetimiz var. İlçemiz Cumhurbaşkanımızın da gözbebeğidir. Ama bilin ki Ahlatlılar hepiniz bizim için kıymetlisiniz. Tekrar iftar programımıza hoşgeldiniz" diye konuştu.

Düzenlenen iftar programına Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Ovakışla Belediye Başkanı Abdurrahim Altındal, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, MHP Bitlis İl Başkanı Tekin Uçak, MHP Ahlat İlçe Başkanı Tahsin Gülsar, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar ile partiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİTLİS