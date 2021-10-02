Ahşabın metale direnci - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesi Tarihi Uzun Çarşı'da 42 yıldır ahşap beşik üretimi yapan 77 yaşındaki Rıdvan Özşahin, yeni çıkan teknolojik beşiklere rağmen üretime devam ediyor.

Bir zamanların vazgeçilmezi olan, geleneksel yöntemlerle üretilen el emeği ahşap beşikler teknolojiye direniyor. Günümüzde yeni teknoloji ile üretilen beşikler, ahşap beşiklerin satışının azalmasına sebep oldu. Çarşamba'da oğluyla birlikte geleneksel yöntemlerle beşik üreten Rıdvan Özşahin, ahşap beşikleri daha çok orta yaş üstü insanların tercih ettiğini söyledi.

Bebekler yeni beşiklerde rahat edemezse gelip bundan alıyorlar

Beşikçilik mesleğinin eski bir iş olduğunu belirten Rıdvan Özşahin, "Dededen kalma zanaatı devam ettirmeye çalışıyoruz. Eski insanlar daha çok bunu alıyor. Gençlerden çok fazla alan yok. Renk renk boyuyorum. Bu mesleğe talip olan yok. Bizim hiç fire vermediğimiz için öyle gelerek birkaç dostla sohbet edip gidiyoruz. Bu iş bitti. Yeni nesil bebek arabaları, beşikler çıktı. Vatandaşlar onlara talip oldu. O yeni yapılan profil beşiklerde bebek rahat etmiyor. Bebek onda huzurlu olmazsa insanlar gelerek bundan alıyor" dedi.

Ahşap beşikler kalitesine ve boyutlarına göre 20 ile 200 TL arasında satılıyor. - SAMSUN