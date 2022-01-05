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AİÇÜ'de bağımlılıkla mücadele konferansı düzenlendi - Son Dakika

AİÇÜ'de bağımlılıkla mücadele konferansı düzenlendi

05.01.2022 16:17
AİÇÜ'de bağımlılıkla mücadele konferansı düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) "Bağımlılıkla Mücadele Konferansı" düzenlendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) "Bağımlılıkla Mücadele Konferansı" düzenlendi.

AİÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinin organize ettiği, Yeşilay Ağrı Şubesi, Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Birimi'nin katılımlarıyla düzenlenen konferans, AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonunda gerçekleşti.

Konferansa AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Çomaklı, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Güney, AİÇÜ Genel Sekreteri Muhammet Nuri Kılıç, Yeşilay Ağrı Şubesi Yönetim Kurulu, AİÇÜ Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Bağımlılıkla Mücadele Konferansında açılış konuşmasını yapan Bağımlılıkla Mücadele Komisyon Başkanı ve AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek konuşmasına, geçtiğimiz günlerde Bursa'dan Ağrı'ya gelirken geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak başladı. Bağımlılıkla Mücadele konferansını düzenleyen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Çomaklı'ya, Yeşilay Ağrı Şubesi'ne ve emniyet birimlerine teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Şimşek, "Bağımlılık dünyayı tehdit eden ve ivedilikle mücadele edilmesi gereken önemli bir problem olarak karşımızda durmaktadır. Bağımlılık dendiği zaman sadece sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı değil teknoloji bağımlılığı da akıllara gelmektedir. Bu bağlamda günümüzde bağımlılığın çeşitlerinin ve kapsamının genişlediğini ifade edebiliriz. Bu doğrultuda bağımlılığı "Bize zarar veren, terk edemediğimiz alışkanlıklar olarak" tanımlayabiliriz.

Bağımlıkla mücadele kapsamında üniversitede yapılan çalışmalardan bahseden Prof. Dr. Şimşek, şunları ifade etti: "Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un önderliğinde Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu'nu kuruldu. Üniversite olarak amacımız; çocuklarımızın ve ailelerinin hayatını zehir eden kötü alışkanlıklardan onları uzak tutmaktır. Bunu başarabilmek için amacımız doğrultusunda Yeşilay Ağrı Şubesi ve emniyet birimlerimizle işbirliği yaptık. Üniversite olarak önleyici tedbirler kapsamında bu kutsal mücadeleye önemli katkılar yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bu amaç doğrultusunda bilgilendirici afişler ve kısa video filmleri hazırlayıp bunları tüm öğrencilerimiz ve Ağrı halkıyla paylaşacağız. Üniversite olarak toplumumuzu ciddi bir şekilde tehdit eden bu önemli problemin çözümü için gönüllü olarak gece gündüz çalışmaya hazırız".

Program, Yeşilay Ağrı Şubesi adına Selin Tunç ve Hakan Arslanboğa, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nden polis memurları Yunus Çetinkaya, Mehmet Turan Özcan, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Ayşe Berivan Bakan ve Dr. Öğr. Gör. Burcu Demir Gökmen, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Pınar Aka'nın hazırlamış oldukları sunumlar ile devam etti.

Konferans, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi. - AĞRI

AİÇÜ'de bağımlılıkla mücadele konferansı düzenlendi
AİÇÜ'de bağımlılıkla mücadele konferansı düzenlendi
AİÇÜ'de bağımlılıkla mücadele konferansı düzenlendi
AİÇÜ'de bağımlılıkla mücadele konferansı düzenlendi

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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Yeşilay, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AİÇÜ'de bağımlılıkla mücadele konferansı düzenlendi - Son Dakika


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