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AK Parti'de 'Siyasi Tarihin Kırılma Noktaları' konferansı verildi - Son Dakika

AK Parti'de 'Siyasi Tarihin Kırılma Noktaları' konferansı verildi

12.02.2022 10:31
AK Parti'de 'Siyasi Tarihin Kırılma Noktaları' konferansı verildi

AK Parti Kırşehir Teşkilatı tarafından 'Siyasi Tarihin Kırılma Noktaları' isimli konferans düzenlendi.

AK Parti Kırşehir Teşkilatı tarafından 'Siyasi Tarihin Kırılma Noktaları' isimli konferans düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal katıldı. Ünsal, konferansta yaptığı konuşmada; "Herkes ne zaman gelecek Osmanlı diye soruyor. Bir programa Yemen'e gittim. İlk soru 'ne zaman geliyorsunuz'. Bosna'ya gittim. 'Siz şimdi tekrar gelmeye başladınız ya, bizlerin umudu daha da arttı' diyorlar. Mazlumların umudu Türkiye'dir" dedi.

Konferansa katılan Prof. Dr. Ahmet Ünsal'a Osmanlı Devleti armalı plaket takdim eden İl Başkanı Seher Ünsal, katılımlarından dolayı da teşekkür etti. - KIRŞEHİR

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Ahmet Ünsal, AK Parti, Kırşehir, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AK Parti'de 'Siyasi Tarihin Kırılma Noktaları' konferansı verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'de 'Siyasi Tarihin Kırılma Noktaları' konferansı verildi - Son Dakika
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