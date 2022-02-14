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AK Parti İl Yönetiminden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret - Son Dakika

AK Parti İl Yönetiminden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

14.02.2022 12:38
AK Parti İl Yönetiminden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kayseri AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Kayseri AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

İl yönetiminin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yeni haftaya yeni hizmetlerimizin planlaması ve heyecanı ile başladık. Kayseri AK Parti ile teşkilatı ile birlikte, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, mesleki oda ve dernekler ile her zaman dayanışma içerisindedir. Bu yüzden hizmet, yatırım, kalkınma ve gelişmişlik ön planladır. Kol kola, hep beraber, şehrimizin geleceği için çalışıyoruz. Biz birlikte büyük bir aileyiz ve tek derdimiz şehrimize, ülkemize hizmet. Hemşehrilerimiz için birlikte üreteceğimiz çok çalışma var. Melikgazi Belediyesi olarak yaptığımız yaptırım ve hizmetler ortada. Toplumda her kesime ve her ihtiyaca yönelik projeler üretiyoruz. Şaban Başkanımıza ve il yönetimimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." dedi. - KAYSERİ

AK Parti İl Yönetiminden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret
AK Parti İl Yönetiminden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

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Mustafa Palancıoğlu, AK Parti, Kayseri, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AK Parti İl Yönetiminden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İl Yönetiminden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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