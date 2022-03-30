AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den trafikle ilgili paylaşım - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den trafikle ilgili paylaşım

30.03.2022 22:39
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den trafikle ilgili paylaşım

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, megakentin trafikteki yüzde 62 yoğunlukla dünyada birinci olduğunu açıkladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, megakentin trafikteki yüzde 62 yoğunlukla dünyada birinci olduğunu açıkladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından megakentin trafikteki yoğunluk oranıyla ilgili paylaşımda bulundu. Kabaktepe, paylaşımında İstanbul'un trafiğinin yüzde 62 ile dünyada birinci olduğunu açıkladı. AK Parti İl Başkanı Kabaktepe, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul, yüzde 62'lik oran ile trafik yoğunluğunda dünyada birinci oldu! Tekne tahsisi ile trafik sorunu aşılmaz. Gözünü kapatan kendine karanlık yapar." - İSTANBUL

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AK Parti, İstanbul, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den trafikle ilgili paylaşım - Son Dakika


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