AK Parti MKYK Üyesi Salman'ın acı günü - Son Dakika
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AK Parti MKYK Üyesi Salman'ın acı günü

17.03.2022 17:39
AK Parti MKYK Üyesi Salman'ın acı günü

AK Parti MKYK üyesi ve Bursa İl eski Başkanı Ayhan Salman'ın annesi Gülten Salman (80) vefat etti.

AK Parti MKYK üyesi ve Bursa İl eski Başkanı Ayhan Salman'ın annesi Gülten Salman (80) vefat etti.

Merhumenin cenazesi İshakpaşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Ak Partili Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kaymakam Eren Arslan, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve kalabalık cemaat katıldı. - BURSA

AK Parti MKYK Üyesi Salman'ın acı günü
AK Parti MKYK Üyesi Salman'ın acı günü
AK Parti MKYK Üyesi Salman'ın acı günü
AK Parti MKYK Üyesi Salman'ın acı günü
AK Parti MKYK Üyesi Salman'ın acı günü

YORUMLAR
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Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Ayhan Salman, AK Parti, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AK Parti MKYK Üyesi Salman'ın acı günü - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti MKYK Üyesi Salman'ın acı günü - Son Dakika
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