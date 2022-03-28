AK Parti Tepebaşı'ndan Şirintepe'de 222 eve ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Tepebaşı'ndan Şirintepe'de 222 eve ziyaret

28.03.2022 12:21
AK Parti Tepebaşı'ndan Şirintepe'de 222 eve ziyaret

AK Parti Tepebaşı İlçe Teşkilatı tarafından 'Bir Akşamda 222 Ev Ziyareti' projesi Şirintepe Mahallesi'nde tekrar gerçekleştirildi.

AK Parti Tepebaşı İlçe Teşkilatı tarafından 'Bir Akşamda 222 Ev Ziyareti' projesi Şirintepe Mahallesi'nde tekrar gerçekleştirildi.

'Bir Akşamda 222 Ev Ziyareti' yapan AK Parti Tepebaşı İlçe Teşkilatı, kapı kapı dolaşarak 222 haneye, 222 hatibin katılımı ile gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinde üye çalışması ile beraber yaptıkları sohbetler ve hazırlanan anketlerle Çamlıca Mahallesi'nden sonra, Şirintepe'nin de nabzını tuttu.

"Tepebaşı'mızın her mahallesinde çalınmadık kapı bırakmayacağız"

Hane hane gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşların memnuniyetinin oldukça fazla olduğunu söyleyen Başkan Çizmelioğlu, 'Bir Akşamda 222 Ev Ziyareti' projesinin vatandaşların nezdinde beklenti oluşturduğunu ve her çalınan kapıda muhabbetle karşılandığını dile getirerek şunları söyledi:

"Geçen ay gerçekleştirdiğimiz çalışmada hemşehrilerimizden gelen yoğun talep ve memnuniyet ile her ay bir mahallemizde olmak üzere üyelerimiz ve hemşehrilerimiz ile evlerinde buluşmaya devam edeceğiz. Dün akşam yine il başkanımız, il kadın ve gençlik kolları başkanlarımız ile yönetimleri ve 3 kademe Tepebaşı ilçe yönetimlerimiz, mahalle başkanlarımız ve meclis üyelerimizin katılımı ile eşsiz bir akşam yaşadık. Artık hemşehrilerimiz 'Bizim mahalleye ne zaman geleceksiniz?' diye mesajlar göndermeye başladı. İnşallah Tepebaşı'mızın her mahallesinde çalınmadık kapı bırakmayacağız. Geçen ay aldığımız görüşleri değerlendirme ve şikayetçi oldukları konuların düzeltilmesi adına çalışmalarımızı başlattık. Evet, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik sıkıntılar yaşandı. Hemşehrilerimizin bu konudaki şikayetlerini de dinleyerek hükümetimizin gerçekleştirdiği yeni düzenlemeleri onlarla paylaştık ve inanıyoruz ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünya ülkelerinden çok daha önce refah bir seviyeye ulaşacağız. Hemşehrilerimizin de beklenti ve inancının bu yönde olması bizlere daha çok güç veriyor. Saha ve teşkilat çalışmalarımızı her geçen gün daha da büyük bir aşkla gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Özellikle şunu da belirtmek isterim ki bu çalışmalarda büyük bir özveri ve gayret ile yanımızda olan tüm teşkilatıma şükranlarımı sunuyorum. Bizler gerçek, büyük bir aileyiz." - ESKİŞEHİR

AK Parti Tepebaşı'ndan Şirintepe'de 222 eve ziyaret
AK Parti Tepebaşı'ndan Şirintepe'de 222 eve ziyaret

YORUMLAR
500
Muhtarlar ile istişare yapıldı Muhtarlar ile istişare yapıldı Son dakika! Kayseri'de Ağcaşar Baraj Gölü'nde toplu balık ölümleri iddiası Son dakika! Kayseri'de Ağcaşar Baraj Gölü'nde toplu balık ölümleri iddiası

Çamlıca Mahallesi, Hisarcık, Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AK Parti Tepebaşı'ndan Şirintepe'de 222 eve ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Kanun teklifi haftaya yasalaşacak! Muhtar maaşları asgari ücret seviyesine yükseltiliyor
12:24 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Müzakereler bugün-yarın İstanbul'da tekrar başlayacak
12:21 Traktöre, köprü ve otoyollardan kaçak geçtin cezası gönderil! 11 çocuk annesi Ispartalı kadın ne yapacağını şaşırdı
11:59 İlk kez açıkladı! CZN Burak ve Cristiano Ronaldo ortak oluyor
11:57 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun kaybettiği askeri personel ve teknik araç sayısını açıkladı!
11:40 Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Elif öğretmenin tayini çıkıyor!
11:32 Burdur'da oynanan maçta futbolcuyu hastanelik olana kadar dövdüler
11:32 Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
11:22 Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çınar kontrolünü iyice yitiriyor
11:09 Rusya lideri Putin'den işgal tehdidi! Yıllar önce 5 AB ülkesini de listeye yazmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 12:46:18. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Tepebaşı'ndan Şirintepe'de 222 eve ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement