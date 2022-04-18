AK Parti Teşkilatı gençlerle sahur yaptı - Son Dakika
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AK Parti Teşkilatı gençlerle sahur yaptı

18.04.2022 14:35
AK Parti Teşkilatı gençlerle sahur yaptı

AK Parti MKYK Üyesi ve önceki dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve AK Parti Karabük teşkilatı, öğrenciler ile bir araya gelerek sahur yaptı.

AK Parti MKYK Üyesi ve önceki dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve AK Parti Karabük teşkilatı, öğrenciler ile bir araya gelerek sahur yaptı.

Sahurda öğrencilerle sohbet eden ve güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti MKYK üyesi Külünk, dijital dünyanın, mavi vatan ve siber vatanın önemini vurguladı.

Türkiye'siz dünya düzeninin kurulamaz hale geldiğini belirten Külünk, "Gençler yaşadığımız bu dönem çok önemli. Bulduğumuz her vakti çok iyi değerlendirmeliyiz. Çok okuyun. Özellikle tarihi konularda çok fazla okuyarak, kendinizi geliştirin. Sizler geleceğin teminatısınız. Yaşadığımız coğrafya konum olarak çok önemli. Stratejik bir noktadayız. Geçmişten günümüze yaşadıklarımızı düşünecek olursak bugün geldiğimiz noktada çok güçlü bir lidere sahip olduğumuz için artık Allah'a hamdolsun Türkiyesiz dünya düzeni kurulamaz hale geldi" dedi.

Külünk, Türkiye'nin, son kale olduğunu ifade ederek, "Bu kadim coğrafyayı kaderine terk etmeyen, küllerinden yeniden doğmasını sağlayan bir lider var başımızda hamdolsun. Onun 20 yılda ülkemize kazandırdığı kazanımları muhafaza etmek için çok çalışmalıyız. Günümüz teknolojisini iyi okumalıyız, iyi anlamalıyız. Dijital dünyayı çok iyi anlamalıyız. Hayatımız üzerindeki etkisini dikkate alarak, ona göre davranmalıyız" şeklinde konuştu.

Sahur programı sohbet ve soru-cevap şeklinde devam etti. AK Parti teşkilatı gençlere yönelik faaliyetlerin devam edeceğini belirtti. - KARABÜK

AK Parti Teşkilatı gençlerle sahur yaptı

YORUMLAR
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Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, AK Parti, İstanbul, Karabük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AK Parti Teşkilatı gençlerle sahur yaptı - Son Dakika


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