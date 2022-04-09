Akan trafikte motosikletlilerin tehlikeli yardımlaşması kamerada - Son Dakika
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Akan trafikte motosikletlilerin tehlikeli yardımlaşması kamerada

09.04.2022 10:36

Akan trafikte motosikletlilerin tehlikeli yardımlaşması kamerada Akan trafikte motosikleti arıza yapan sürücüye, başka bir motosikletli ayağıyla destek vererek yardım etmeye çalıştı Denizli'de seyir halindeyken motosikleti arıza yapan sürücüye, başka bir motosikletli ayağıyla destek vererek...

Akan trafikte motosikletlilerin tehlikeli yardımlaşması kamerada

Akan trafikte motosikleti arıza yapan sürücüye, başka bir motosikletli ayağıyla destek vererek yardım etmeye çalıştı

DENİZLİ - Denizli'de seyir halindeyken motosikleti arıza yapan sürücüye, başka bir motosikletli ayağıyla destek vererek yardım etmeye çalıştı. Motosikletlilerin tehlikeli yardımlaşması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde, geçtiğimiz günlerde bir motosiklet trafikte arızalandı. Arızadan dolayı yoluna devam edemeyen motosikletli sürücüye yardım eden bir diğer motosiklet sürücüsü, ayağıyla ittirerek destek vererek yardım etmeye çalıştı. Akan trafikte motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu, zaman zaman orta şeritte durma noktasına gelerek diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

Motosiklet sürücülerinin tehlikeli yolculuğu bir araç sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızını göstererek motosikletli sürücülerin kaç kilometre hızda gittiğini gösterdi. Yaklaşık 50 ile 60 kilometre hızında giden motosikletli sürücüler uyarılara aldırış etmeden yollarına devam etti.

Akan trafikte motosikletlilerin tehlikeli yardımlaşması kamerada
Akan trafikte motosikletlilerin tehlikeli yardımlaşması kamerada

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Motosiklet, Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akan trafikte motosikletlilerin tehlikeli yardımlaşması kamerada - Son Dakika


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