Akçakoca\'da Muhtar Hasan Aydın, kahverengi kokarcaya karşı sokaklarda ilaçlama yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Muhtar Hasan Aydın, kulumu giydi eline ilaçlama makinasını alarak Kahverengi kokarcaya karşı ilaçlama yaptı.

Akçakoca ilçesi Yukarı Mahalle Muhtarı Hasan Aydın, mahallesinde ve Tarihi Çarşı'da yürüttüğü ilaçlama çalışmasına bizzat katılarak örnek bir duyarlılık gösterdi. Koruyucu tulumunu giyen ve ilaçlama motorunu aracına yükleyen Aydın, Yukarı Mahalle ile Tarihi Çarşı sokaklarında ilaçlama yaptı. Mahallesinin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarda sorumluluk üstlenen Aydın'ın sahada yürüttüğü çalışma, vatandaşların takdirini topladı.

Akçakoca'da tarımsal üretime ve yaşam alanlarına zarar verebilen kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında çeşitli çalışmalar yürütülürken, mahalle düzeyinde yapılan ilaçlama faaliyetleri de önem taşıyor.