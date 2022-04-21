Akhisar Belediyesi İftar Sofrası, Ulucami'de Kuruldu - Son Dakika
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Akhisar Belediyesi İftar Sofrası, Ulucami'de Kuruldu

21.04.2022 14:06
Akhisar Belediyesi İftar Sofrası, Ulucami'de Kuruldu

Akhisar Belediyesi tarafından farklı mahallelerde düzenlenen iftar sofralarının dünkü durağı, Ulucami Mahallesi oldu. İftar sofrasına mahalle sakinleri yoğun katılım gösterirken, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise uzun süren pandemi sürecinin ardından halk ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Akhisar Belediyesi tarafından farklı mahallelerde düzenlenen iftar sofralarının dünkü durağı, Ulucami Mahallesi oldu. İftar sofrasına mahalle sakinleri yoğun katılım gösterirken, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise uzun süren pandemi sürecinin ardından halk ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İftar sofralarında paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Ulucami Mahallemizde düzenlediğimiz iftar programımızı, halkımızın yoğun katılımı ile gerçekleştirdik. Halkımızla iftar sofralarında bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Ramazan ayı, kardeşlik, iyilik ve dayanışma ayıdır. İftar soframızda aşımızı, ekmeğimizi paylaşan, katılan, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Allah, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri kabul etsin" dedi.

Yoğun katılımın olduğu iftar programında mahalle sakinlerine hayırlı ramazanlar dileyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, mahalle halkına bir de müjde verdi. İftar programının düzenlendiği Akhisar İlçe Sağlık Müdürlüğü binasının arka kısmında bulunan alana yapılacak "Cumartesi Pazaryeri" projesinin broşürlerini alan mahalle halkı, Başkan Besim Dutlulu'ya teşekkürlerini iletti.

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Besim Dutlulu, Akhisar, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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