Akılalmaz olay: Husumetlisinin üstüne arabayı böyle sürdü - Son Dakika
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Akılalmaz olay: Husumetlisinin üstüne arabayı böyle sürdü

25.04.2022 08:55

Akılalmaz olay: Husumetlisinin üstüne arabayı böyle sürdü Erzincan'ın İliç ilçesinde husumetlisine otomobille çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Akılalmaz olay: Husumetlisinin üstüne arabayı böyle sürdü

ERZİNCAN - Erzincan'ın İliç ilçesinde husumetlisine otomobille çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü darp edildi.

Olay, İliç ilçe merkezinde önceki gün meydana geldi. Alınan bilgiye göre, daha önceden aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle husumet bulunan otomobil sürücüsü şahsı bir arkadaşıyla ilçe merkezinde yürürken gördü. Sürücü otomobilini yolda arkadaşıyla yürüyen şahsın arkası dönükken üzerine sürerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs yere savrularak yaralanırken otomobil sürücüsü de etraftaki vatandaşlar tarafından araçtan indiği anda darp edildi.

Yaşanan olay çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olayda yaralanan kazazede ve darp edilen sürücü hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Savcılık tarafından tahkikat başlatıldı.

Akılalmaz olay: Husumetlisinin üstüne arabayı böyle sürdü
Akılalmaz olay: Husumetlisinin üstüne arabayı böyle sürdü
Akılalmaz olay: Husumetlisinin üstüne arabayı böyle sürdü
Akılalmaz olay: Husumetlisinin üstüne arabayı böyle sürdü
Akılalmaz olay: Husumetlisinin üstüne arabayı böyle sürdü

YORUMLAR
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Erzincan, Otomobil, Kaza, İliç, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akılalmaz olay: Husumetlisinin üstüne arabayı böyle sürdü - Son Dakika


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